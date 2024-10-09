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Posted 9 октября, 06:38

Published 9 октября, 06:38

Modified 9 октября, 06:40

Updated 9 октября, 06:40

Почти 1700 детей родились с начала года в белгородских многодетных семьях

В многодетной семье из Белгородской области родился пятнадцатый ребёнок

9 октября 2024, 06:38
Фото: Изображение Midjourney

Почти 1700 детей родились с начала года в белгородских многодетных семьях

Многодетным семьям в Белгородской области уделяется особое внимание: с сентября 2024 года для них организована новая мера поддержки — единовременная выплата на детей. Губернатор Вячеслав Гладков поздравил и поблагодарил большие семьи за их вклад в будущее региона.

С начала года в Белгородской области в многодетных семьях родилось почти 1700 малышей. В пяти семьях это уже девятые дети, а в одной семье из Алексеевского округа родился пятнадцатый ребёнок.

В Год семьи губернатор Вячеслав Гладков решил поздравить и поблагодарить такие семьи. Напомним, что с сентября 2024 года для них организовали новую меру поддержки — единовременную выплату для детей.

«Большая семья, где много детей, конечно, это счастье для родителей, для области и для всей страны», — говорится в обращении главы региона в соцсетях.
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Многодетные семьи#Вячеслав Гладков#Новорожденные
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