В многодетной семье из Белгородской области родился пятнадцатый ребёнок

Posted 9 октября, 06:38
Published 9 октября, 06:38
Modified 9 октября, 06:40
Updated 9 октября, 06:40
С начала года в Белгородской области в многодетных семьях родилось почти 1700 малышей. В пяти семьях это уже девятые дети, а в одной семье из Алексеевского округа родился пятнадцатый ребёнок.
В Год семьи губернатор Вячеслав Гладков решил поздравить и поблагодарить такие семьи. Напомним, что с сентября 2024 года для них организовали новую меру поддержки — единовременную выплату для детей.
«Большая семья, где много детей, конечно, это счастье для родителей, для области и для всей страны», — говорится в обращении главы региона в соцсетях.