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Posted 2 октября, 15:38

Published 2 октября, 15:38

Modified 2 октября, 15:38

Updated 2 октября, 15:38

Гладков рассказал о новой мере поддержки для многодетных семей

Гладков рассказал о новой мере поддержки для многодетных семей

2 октября 2024, 15:38
Фото: 1MI
Сюжет
Многодетные
С сентября следующего года в Белгородской области вводится новая единовременная выплата, предназначенная для детей из многодетных семей. Она будет предоставляться на покупку школьной и спортивной одежды.

Как сказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, начиная со следующего учебного года эта мера поддержки станет доступна для всех детей, воспитывающихся в многодетных семьях на территории региона.

Получить можно будет сумму в размере 10 тысяч рублей. Выплата будет доступна для всех многодетных семей, где воспитывается трое и более детей. Эти средства можно будет потратить на покупку школьной и детской спортивной формы.

Глава Белгородской области отметил, что все подробности о получении новой меры поддержки многодетные смогут узнать в органах социальной защиты или в школах. Он также заверил, что власти доведут информацию о выплате и порядке её получения до каждой семьи.

Ранее такая выплата предоставлялась только первоклассникам из многодетных семей и детям, чьи отцы участвуют в специальной военной операции. Теперь она будет доступна всем детям из многодетных семей, независимо от их возраста.

Белгородцы смогут получить новую меру поддержки к следующему учебному году
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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Многодетные семьи#Многодетные#Школьная форма#Меры поддержки
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