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Posted 8 октября, 13:05

Published 8 октября, 13:05

Modified 8 октября, 13:07

Updated 8 октября, 13:07

Радиант метеорного потока Драконид

Посмотрите наверх: звездопад из метеоров смогут наблюдать белгородцы несколько дней

8 октября 2024, 13:05
Фото: Московский планетарий
Радиант метеорного потока Драконид

Звездопад из созвездия Дракон ожидается в ближайшие дни

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Новости Белгорода
Пик активности метеорного потока Дракониды можно будет наблюдать вечером 8–10 октября при ясном тёмном небе, рассказали в Московском планетарии. Где и когда нужно искать дождь из метеоров?

Во вторник, 8 октября, примерно в 16:00 по московскому времени, ожидается пик активности ежегодного метеорного потока Дракониды. Этот поток был образован кометой 21P/Джакобини-Циннера. Предполагается, что можно будет увидеть до 15 метеоров в час.

Дракониды — поток, который наблюдается ежегодно с 6 по 10 октября. Название «Дракониды» происходит от созвездия Дракон, в котором находится точка в небе, откуда, как кажется, вылетают метеоры. Иногда активность потока увеличивается так, что на небе появляются от 20 до 500 метеоров в час.

Такие небесные тела очень медленные, имеют жёлтый и даже красноватый цвет. В отличие от остальных потоков, Дракониды догоняют Землю, поэтому скорость их вхождения в атмосферу невысока и составляет около 20 км/с.

«Падающие звёзды» можно будет наблюдать вечером 8–10 октября. Лучше всего в предутренние часы, когда они будут находиться над северо-западным горизонтом. Для наблюдения необходимо ясное тёмное небо.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Новости Белгорода#Метеоры#Астрономия#Космос#Белгород#Дракониды#Небесные явления
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