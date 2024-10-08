Посмотрите наверх: звездопад из метеоров смогут наблюдать белгородцы несколько дней

Дракониды — поток, который наблюдается ежегодно с 6 по 10 октября. Название «Дракониды» происходит от созвездия Дракон, в котором находится точка в небе, откуда, как кажется, вылетают метеоры. Иногда активность потока увеличивается так, что на небе появляются от 20 до 500 метеоров в час.