Посмотрите наверх: звездопад из метеоров смогут наблюдать белгородцы несколько дней

Posted 8 октября, 13:05
Published 8 октября, 13:05
Modified 8 октября, 13:07
Updated 8 октября, 13:07
Во вторник, 8 октября, примерно в 16:00 по московскому времени, ожидается пик активности ежегодного метеорного потока Дракониды. Этот поток был образован кометой 21P/Джакобини-Циннера. Предполагается, что можно будет увидеть до 15 метеоров в час.
Дракониды — поток, который наблюдается ежегодно с 6 по 10 октября. Название «Дракониды» происходит от созвездия Дракон, в котором находится точка в небе, откуда, как кажется, вылетают метеоры. Иногда активность потока увеличивается так, что на небе появляются от 20 до 500 метеоров в час.
Такие небесные тела очень медленные, имеют жёлтый и даже красноватый цвет. В отличие от остальных потоков, Дракониды догоняют Землю, поэтому скорость их вхождения в атмосферу невысока и составляет около 20 км/с.
«Падающие звёзды» можно будет наблюдать вечером 8–10 октября. Лучше всего в предутренние часы, когда они будут находиться над северо-западным горизонтом. Для наблюдения необходимо ясное тёмное небо.