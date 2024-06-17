Суперпятно на Солнце может привести к сильнейшим магнитным бурям. Чего ждать?

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Как объяснили российские учёные, на поверхности горячей звезды образовалось суперпятно, которое с каждым днём становится больше. В этом солнечном цикле оно стало самым крупным, а к середине недели может занять область на линии от Солнца к Земле. По мнению экспертов, если его скорость останется прежней, то новая область появится уже во вторник или среду, что гарантированно приведёт к магнитным бурям на Земле.
Другие эксперты прогнозируют магнитную бурю пятого класса уже с 18 по 20 июня — причём последний день станет самым опасным.
Отметим, что бури класса G5 считаются экстремально сильными и могут привести к отключению электросистем, а также вывести из строя спутники.
До конца июня жителям Земли расслабляться не стоит: с 15 по 22 июня, по информации экспертов на сегодняшний день, ожидаются умеренные и средние возмущения. Мощная же магнитная буря может накрыть Землю уже 23 июня, а с 28 по 30 июня возможно слабое возмущение.
При этом учёные из Лаборатории солнечной астрономии предупреждают о возбуждённой магнитосфере только 18 июня: по их данным, в остальные дни солнечных вспышек ждать не нужно.
Метеозависимые люди могут особенно остро реагировать на изменения погоды и окружающей среды. Российские учёные утверждают, что солнечные вспышки могут провоцировать у людей бессонницу, усугублять сердечные проблемы, обострять болезни опорно-двигательного аппарата. Чаще всего у людей наблюдается мигрень.
В зоне риска находятся практически все люди: кто-то реагирует на изменения сильно, а кто-то — еле заметно. Но в большей «опасности» находятся следующие категории:
Для начала следует подготовиться к её возникновению, поэтому нужно следить за прогнозами метеорологов. Далее необходимо снизить количество стресса в жизни, выполняя медитации и дыхательные упражнения, больше отдыхать и высыпаться. Не стоит забывать о приёме воды и о здоровом образе жизни.
В дни же с магнитными бурями важно следить за своим давлением и общим физическим состоянием: если давление упало, нужно пить больше воды и не употреблять соль. Медикаменты лучше всегда держать при себе, но в случае резкого ухудшения здоровья необходимо срочно обратиться к врачу.