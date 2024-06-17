Суперпятно на Солнце может привести к сильнейшим магнитным бурям. Чего ждать?

Как объяснили российские учёные, на поверхности горячей звезды образовалось суперпятно, которое с каждым днём становится больше. В этом солнечном цикле оно стало самым крупным, а к середине недели может занять область на линии от Солнца к Земле. По мнению экспертов, если его скорость останется прежней, то новая область появится уже во вторник или среду, что гарантированно приведёт к магнитным бурям на Земле.