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Published Сегодня, 10:15

Modified Сегодня, 10:17

Updated Сегодня, 10:17

Суперпятно на Солнце может привести к сильнейшим магнитным бурям. Чего ждать?

Суперпятно на Солнце может привести к сильнейшим магнитным бурям. Чего ждать?

17 июня 2024, 10:15
Фото: Изображение Midjourney
В ближайшую неделю на Землю могут обрушиться сильные магнитные бури. Их возможное возникновение связано с образовавшемся на поверхности Солнца пятном. Подробности сообщили в Центре прогнозирования космической погоды США и Лаборатории солнечной астрономии РФ.

Когда ждать мощнейшие магнитные бури?

Как объяснили российские учёные, на поверхности горячей звезды образовалось суперпятно, которое с каждым днём становится больше. В этом солнечном цикле оно стало самым крупным, а к середине недели может занять область на линии от Солнца к Земле. По мнению экспертов, если его скорость останется прежней, то новая область появится уже во вторник или среду, что гарантированно приведёт к магнитным бурям на Земле.

Другие эксперты прогнозируют магнитную бурю пятого класса уже с 18 по 20 июня — причём последний день станет самым опасным.

Отметим, что бури класса G5 считаются экстремально сильными и могут привести к отключению электросистем, а также вывести из строя спутники.

Но это не всё

До конца июня жителям Земли расслабляться не стоит: с 15 по 22 июня, по информации экспертов на сегодняшний день, ожидаются умеренные и средние возмущения. Мощная же магнитная буря может накрыть Землю уже 23 июня, а с 28 по 30 июня возможно слабое возмущение.

При этом учёные из Лаборатории солнечной астрономии предупреждают о возбуждённой магнитосфере только 18 июня: по их данным, в остальные дни солнечных вспышек ждать не нужно.

Прогноз магнитных бурьПрогноз магнитных бурь
Прогноз магнитных бурь
Фото: Лаборатория солнечной астрономии

Как человек ощущает солнечные вспышки?

Метеозависимые люди могут особенно остро реагировать на изменения погоды и окружающей среды. Российские учёные утверждают, что солнечные вспышки могут провоцировать у людей бессонницу, усугублять сердечные проблемы, обострять болезни опорно-двигательного аппарата. Чаще всего у людей наблюдается мигрень.

В зоне риска находятся практически все люди: кто-то реагирует на изменения сильно, а кто-то — еле заметно. Но в большей «опасности» находятся следующие категории:

  • пациенты с хроническими болезнями сердца и с повышенным артериальным давлением;
  • перенёсшие нарушения мозгового кровообращения;
  • люди, находящиеся в постоянном стрессе;
  • пенсионеры;
  • беременные женщины;
  • новорождённые;
  • люди с низким иммунитетом.

Как снизить влияние бурь на своё здоровье?

Для начала следует подготовиться к её возникновению, поэтому нужно следить за прогнозами метеорологов. Далее необходимо снизить количество стресса в жизни, выполняя медитации и дыхательные упражнения, больше отдыхать и высыпаться. Не стоит забывать о приёме воды и о здоровом образе жизни.

В дни же с магнитными бурями важно следить за своим давлением и общим физическим состоянием: если давление упало, нужно пить больше воды и не употреблять соль. Медикаменты лучше всегда держать при себе, но в случае резкого ухудшения здоровья необходимо срочно обратиться к врачу.

Ждать ли магнитные бури в середине июня?
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