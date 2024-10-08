БГТУ им. Шухова приглашает всех желающих повысить квалификацию и прокачать навыки

Современный специалист должен регулярно повышать свою квалификацию. Это помогает поддерживать резюме в актуальном состоянии и оставаться востребованным на рынке труда. При этом пройти обучение и получить сертификат государственного образца можно не выезжая из Белгорода. Достаточно обратиться в БГТУ им. Шухова, где представлены различные программы дополнительного профессионального образования.