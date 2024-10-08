БГТУ им. Шухова приглашает всех желающих повысить квалификацию и прокачать навыки

Posted 8 октября, 07:21
Published 8 октября, 07:21
Modified 8 октября, 07:23
Updated 8 октября, 07:23
Те, кто уже столкнулся с опытом работы, понимают, что для достижения успеха в решении профессиональных задач одного диплома часто недостаточно. Важно обладать развитыми навыками и компетенциями.
Современный специалист должен регулярно повышать свою квалификацию. Это помогает поддерживать резюме в актуальном состоянии и оставаться востребованным на рынке труда. При этом пройти обучение и получить сертификат государственного образца можно не выезжая из Белгорода. Достаточно обратиться в БГТУ им. Шухова, где представлены различные программы дополнительного профессионального образования.
Курсы выстраиваются с учётом потребностей современного рынка труда. Это сделано в целях повышения шансов обучающихся на трудоустройство и получения наиболее востребованных знаний. Формат обучения — очно/заочный и вечерний, то есть присутствует вариативность прохождения курсов и получения практических навыков.
Непосредственным плюсом являются преподаватели-практики, которые обладают реальным опытом в области своей дисциплины и могут дать студентам ценные советы и рекомендации, основанные на своём опыте.
Повысить квалификацию может любой желающий, независимо от возраста. Прокачать свои знания можно по следующим программам:
Эксклюзивность образовательной программы заключается в акценте на практических кейсах и задачах, которые максимально приближены к реальным ситуациям в области анализа данных.
Основной целью подготовки участников является развитие цифровых компетенций у студентов, обучающихся по специальностям в области информационных технологий. Основные компетенции включают использование языков программирования для решения профессиональных задач.
Продолжительность: 504 академических часа.
Стоимость: 50 000 рублей.
Уникальность образовательной программы заключается в обучении основам и современным технологиям программирования, востребованным на рынке труда. Студенты разрабатывают собственные проекты под руководством опытных специалистов, что позволяет эффективно закреплять полученные знания и навыки. Также предлагается возможность выбора специализации в зависимости от интересов.
Продолжительность: 504 академических часа
Стоимость: 50 000 рублей.
Курс охватывает как аппаратные и программные аспекты, так и алгоритмы искусственного интеллекта, используемые в системах управления. Обучение сосредоточено на решении практических задач, которые имитируют функционирование интеллектуальных систем управления. В рамках программы также предусмотрено изучение современных языков программирования, алгоритмов машинного обучения и платформ для разработки интеллектуальных систем управления.
Продолжительность: 504 академических часа.
Стоимость: 41 200 рублей.
Обучение способствует стимуляции креативности и инновационного мышления, что в свою очередь помогает слушателям находить новаторские решения и разрабатывать уникальные продукты. Эта программа объединяет знания в области дизайна, инженерии, маркетинга и управления, что позволяет создавать конкурентоспособные продукты.
Продолжительность: 504 академических часа.
Стоимость: 41 200 рублей.
Отличительной чертой данной образовательной программы является её всесторонний подход к обучению, который включает как теоретические знания, так и практические навыки, необходимые для успешной карьеры в условиях быстро меняющейся цифровой экономики. В ходе обучения студенты активно вовлекаются в практические задачи, что даёт им возможность применять полученные знания на практике и совершенствовать аналитическое мышление.
Продолжительность: 504 академических часа.
Стоимость: 41 200 рублей.
Особенность образовательной программы заключается в её постоянном обновлении с учётом актуальных тенденций в сфере цифрового бизнеса, включая такие направления, как искусственный интеллект, большие данные, интернет вещей, мобильные приложения, социальные сети и онлайн-платформы. Учащиеся имеют возможность выбрать специализацию, ориентируясь на свои интересы, среди которых цифровой маркетинг, управление цифровыми проектами, разработка онлайн-продуктов, аналитика цифровых данных, электронная коммерция и финансовые технологии.
Продолжительность: 504 академических часа.
Стоимость: 41 200 рублей.
Курс охватывает разнообразные цифровые технологии. Программа способствует оптимизации бизнес-процессов, повышению эффективности работы и снижению расходов. Также она обучает использованию искусственного интеллекта для автоматизации различных задач, настройки услуг под потребности клиентов, а также для аналитики и прогнозирования.
Продолжительность: 504 академических часа.
Стоимость: 41 200 рублей.
Процесс обучения включает в себя выполнение практических заданий, анализ реальных данных и создание проектных решений, ориентированных на определённые городские районы. Это даёт возможность студентам развить практические навыки и использовать полученные теоретические знания на практике. Программа объединяет традиционные подходы к транспортному планированию с современными цифровыми технологиями.
Продолжительность: 504 академических часа.
Стоимость: 41 200 рублей.
Данный курс ориентирован на использование цифровых картографических технологий в специфичных сферах деятельности. В программу включены практические упражнения, работа с реальными наборами данных и разработка проектов, направленных на определённые отрасли. Это позволяет учащимся получить практический опыт и применить изученные теоретические знания на практике.
Продолжительность: 504 академических часа.
Стоимость: 41 200 рублей.
Программа включает в себя практические упражнения, работу над реальными проектами и создание цифровых моделей, что даёт студентам возможность освоить современное программное обеспечение и применить свои навыки на практике. Она сочетает традиционные методы проектирования транспорта с инновационными цифровыми технологиями и объединяет знания из различных дисциплин, таких как транспортное строительство, инженерия и информационные технологии.
Продолжительность: 504 академических часа.
Стоимость: 41 200 рублей.
Уникальность образовательной программы заключается в применении пространственных данных для таких процессов, как планирование, проектирование, строительство и управление строительными проектами. Программа интегрирует классические методы строительного инжиниринга с новейшими цифровыми технологиями и синтезирует знания из множества дисциплин, включая строительство, инженерные науки и информационные технологии. Это обеспечивает целостное понимание цифровых решений в области строительства.
Продолжительность: 504 академических часа.
Стоимость: 41 200 рублей.
Уникальность данной образовательной программы заключается в применении программного обеспечения для проектирования, производства и анализа изделий. Программа предлагает создание виртуальных прототипов с использованием инструментов, позволяющих визуализировать и оценивать дизайн. Включение практических заданий, работа с реальными проектами и создание цифровых моделей содействует формированию у студентов навыков работы с современными инструментами и применению полученных знаний на практике.
Продолжительность: 504 академических часа.
Стоимость: 41 200 рублей.
Особенность курса заключается в создании алгоритмов для автономного управления, распознавания образов, навигации и принятия решений в беспилотных системах. Также акцентируется внимание на обучении моделей искусственного интеллекта с целью повышения точности и эффективности работы беспилотников, а также на разработке систем для обработки и анализа изображений и видео, необходимых для автономного управления.
Продолжительность: 504 академических часа.
Стоимость: 50 000 рублей.
Уникальность программы заключается в комплексном подходе к развитию компетенций, необходимых для успешного управления современными организациями в условиях цифровой трансформации и применения бережливых технологий. Программа направлена на повышение эффективности производственных и управленческих процессов через внедрение этих технологий.
Продолжительность: 504 академических часа.
Стоимость: 41 200 рублей.
Особенность программы заключается в формировании навыков управления цифровыми медиа-каналами и взаимодействия с аудиторией, оптимизации использования ресурсов, улучшении качества медиа-контента, а также в комплексном подходе к развитию компетенций, необходимых для успешного управления современными медиа-проектами и коммуникациями в условиях цифровой трансформации.
Продолжительность: 504 академических часа.
Стоимость: 41 200 рублей.
Координаты для записи: (4722) 42-08-09; е-mail: [email protected].