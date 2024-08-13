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Наука

Белгородские учёные научились получать ценный белок из отходов льна

13 августа 2024, 08:49
Фото: Изображение Midjourney
Наука

Специалисты БГТУ им. В. Г. Шухова разработали новую технологию получения белка

Инновационный метод переработки льняного жмыха, разработанный белгородскими учёными, может стать основой для производства в пищевой промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике и строительстве. Специалисты придумали, как извлекать из льняного жмыха до 70% белка без нагрева сырья, сообщил ТАСС.

Учёные кафедры промышленной экологии БГТУ им. В. Г. Шухова разработали уникальный метод получения белка и полисахаридов из льняного жмыха. Этот метод позволяет быстрее извлекать белок, что снижает энергозатраты в процессе производства.

Процесс извлечения органического вещества включает использование кислого раствора в щелочной среде и последующую обработку ультразвуком. Затем белок осаждают из экстракта с помощью кислот, отделяют центрифугированием, промывают и сушат. Полученный белок имеет аминокислотный состав, близкий к природному.

Специалисты утверждают, что новая технология обеспечивает выход белка в диапазоне от 60% до 70%, что значительно превышает средние показатели. Она также позволит избежать нагрева сырья и разрушения ценных пищевых компонентов, потери питательных качеств.

В течение года планируется запустить опытно-производственную линию, которая будет получать ценные компоненты из льняного жмыха. Ожидается, что эта линия сможет производить 200 килограмм белка в виде полисахаридного комплекса и две тонны белковой муки каждый день.

Если проект окажется успешным, разработку можно будет применять в пищевой промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике и даже строительстве.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Наука#Новости Белгорода#Белгород#Пищевая промышленность#Белок#Лён
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