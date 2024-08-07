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Published Сегодня, 09:05

Modified Сегодня, 09:05

Updated Сегодня, 09:05

Ледник, фото тематическое

Глобальное потепление ближе, чем кажется: новые данные подтвердили опасения учёных

7 августа 2024, 09:05
Фото: 1MI
Ледник, фото тематическое

Таяние Гренландии может ускорить повышение уровня моря

Учёные провели новые исследования ледяного керна GISP2 и обнаружили частицы растений и насекомых. Это доказывает, что Гренландия начала таять раньше, а значит, уровень моря повысится быстрее, чем ожидалось, сообщает издание «Новая Хакасия».

В 2016 году исследователи изучали породу, взятую со дна ледяного керна GISP2, и опубликовали работу, в которой утверждали, что возраст гренландского ледяного щита не превышает 1,1 миллиона лет. Это вызвало споры в научном сообществе, так как ранее считалось, что Гренландия была покрыта льдом и не оттаивала на протяжении многих миллионов лет.

В 2021 году другая группа учёных обнаружила в прибрежном ледяном керне веточки, семена и части насекомых. Это доказывало, что 416 тысяч лет назад в этом месте не было льда.

Учёные провели повторные исследования нижней части ледяного керна GISP2 в Гренландии. Они знали, что будут искать, и были уверены, что найдут доказательства своей гипотезы. Под трёхкилометровым слоем льда они обнаружили маковые семена, одресневевшие части растений, грибы и фрагменты тел насекомых. Эти находки были настолько же удивительными, насколько и пугающими.

Как сообщили исследователи в своей новой научной работе, находки подтверждают гипотезу 2016 года о «хрупкой Гренландии» — остров начал таять намного раньше, чем предполагалось. Это означает, что и уровень моря поднимется примерно на 7 метров быстрее, чем ожидалось, а все прибрежные города просто уйдут под воду.

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#Валерия Колесникова#Наука#Исследования#Климат#Глобальное потепление#Ледники#Гренландия
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