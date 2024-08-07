Глобальное потепление ближе, чем кажется: новые данные подтвердили опасения учёных

В 2016 году исследователи изучали породу, взятую со дна ледяного керна GISP2, и опубликовали работу, в которой утверждали, что возраст гренландского ледяного щита не превышает 1,1 миллиона лет. Это вызвало споры в научном сообществе, так как ранее считалось, что Гренландия была покрыта льдом и не оттаивала на протяжении многих миллионов лет.