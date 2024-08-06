Уже скоро? Учёные выяснили, когда на Земле наступит новый ледниковый период

Исследователи уверены, что в течение нашего века Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (АМОС), которая отвечает за перенос тёплой воды на север, ослабеет. Связано это с увеличением выбросов парниковых газов и таянием льдов. В таком случае в Северном полушарии станет гораздо холоднее, влажные сезоны сменятся на сухие, а уровень моря будет подниматься быстрее.