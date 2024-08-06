Уже скоро? Учёные выяснили, когда на Земле наступит новый ледниковый период

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
Исследователи уверены, что в течение нашего века Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (АМОС), которая отвечает за перенос тёплой воды на север, ослабеет. Связано это с увеличением выбросов парниковых газов и таянием льдов. В таком случае в Северном полушарии станет гораздо холоднее, влажные сезоны сменятся на сухие, а уровень моря будет подниматься быстрее.
Исходя из предыдущих исследований, коллапс может произойти в период между 2025 и 2095 годами, однако сейчас учёные не могут дать точных прогнозов из-за неопределённых наборов данных и анализов. Поэтому переломные моменты ожидают аж в 6000-летнем интервале, начиная с 2050 года.
«Даже если мы не можем предсказать время наступления переломного момента, вероятность того, что ключевые компоненты земной системы нарушатся, всё равно увеличивается с каждой десятой градуса потепления», — отметил один из учёных.