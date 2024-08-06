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Published Сегодня, 09:27

Modified Сегодня, 09:27

Updated Сегодня, 09:27

Уже скоро? Учёные выяснили, когда на Земле наступит новый ледниковый период

Уже скоро? Учёные выяснили, когда на Земле наступит новый ледниковый период

6 августа 2024, 09:27
Фото: Изображение Midjourney
По данным учёных, климатическая катастрофа на планете может случиться в любой момент в течение ближайших 6 000 лет. В настоящее время заранее рассчитать, когда именно следует ждать сильного похолодания, нельзя. Подробности сообщили в Mail Online.

Исследователи уверены, что в течение нашего века Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (АМОС), которая отвечает за перенос тёплой воды на север, ослабеет. Связано это с увеличением выбросов парниковых газов и таянием льдов. В таком случае в Северном полушарии станет гораздо холоднее, влажные сезоны сменятся на сухие, а уровень моря будет подниматься быстрее.

Исходя из предыдущих исследований, коллапс может произойти в период между 2025 и 2095 годами, однако сейчас учёные не могут дать точных прогнозов из-за неопределённых наборов данных и анализов. Поэтому переломные моменты ожидают аж в 6000-летнем интервале, начиная с 2050 года.

«Даже если мы не можем предсказать время наступления переломного момента, вероятность того, что ключевые компоненты земной системы нарушатся, всё равно увеличивается с каждой десятой градуса потепления», — отметил один из учёных.

Напомним, что ранее учёные выяснили, как вулканическая пыль влияет на быстрое таяние ледников в Арктике и почему подводные каньоны, которые должны защищать ледники от таяния, только ускоряют этот процесс.

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#Александра Склярова#Наука#КЦ
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