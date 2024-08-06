Учёные обнаружили в космосе объект длиной в 10 миллиардов световых лет

Учёные обнаружили в космосе крупнейшее образование — Северную Корону или Великую стену Геркулеса, которая достигает в своих размерах 10 миллиардов световых лет. По подсчётам учёных возраст объекте на 3,8 миллиарда световых лет превышает его размеры, а представляет он из себя цепочку из множества галактик.