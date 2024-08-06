Учёные обнаружили в космосе объект длиной в 10 миллиардов световых лет

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
Учёные обнаружили в космосе крупнейшее образование — Северную Корону или Великую стену Геркулеса, которая достигает в своих размерах 10 миллиардов световых лет. По подсчётам учёных возраст объекте на 3,8 миллиарда световых лет превышает его размеры, а представляет он из себя цепочку из множества галактик.
Впервые космический объект обнаружили в 2013 году, однако некоторые учёные до сих пор сомневаются в его существовании, поскольку это противоречит доступным физикам знаниям.
В ближайшие годы астрономы планируют провести более детальные исследования, чтобы подтвердить или опровергнуть наличие Великой стены Геркулес — Северной Короны и, возможно, обнаружить ещё более крупные образования.
Ранее астрономы также обнаружили самую древнюю галактику — предполагается, что она образовалась примерно через 300 миллионов лет после Большого взрыва.