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Published Сегодня, 08:28

Modified Сегодня, 08:30

Updated Сегодня, 08:30

Учёные обнаружили в космосе объект длиной в 10 миллиардов световых лет

Учёные обнаружили в космосе объект длиной в 10 миллиардов световых лет

6 августа 2024, 08:28
Фото: Изображение Midjourney
Учёные продолжают спорить, существует ли на самом деле Великая стена Геркулеса, чья протяжённость составляет около 10 миллиардов световых лет. Информацию о спорном космическом объекте опубликовали на сайте BBC Sky at Night.

Учёные обнаружили в космосе крупнейшее образование — Северную Корону или Великую стену Геркулеса, которая достигает в своих размерах 10 миллиардов световых лет. По подсчётам учёных возраст объекте на 3,8 миллиарда световых лет превышает его размеры, а представляет он из себя цепочку из множества галактик.

Впервые космический объект обнаружили в 2013 году, однако некоторые учёные до сих пор сомневаются в его существовании, поскольку это противоречит доступным физикам знаниям.

В ближайшие годы астрономы планируют провести более детальные исследования, чтобы подтвердить или опровергнуть наличие Великой стены Геркулес — Северной Короны и, возможно, обнаружить ещё более крупные образования.

Ранее астрономы также обнаружили самую древнюю галактику — предполагается, что она образовалась примерно через 300 миллионов лет после Большого взрыва.

Крупнейший космический объектКрупнейший космический объект
Крупнейший космический объект
Фото: BBC Sky at Night
Ровесница Большого взрыва? Учёные обнаружили самую древнюю галактику
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#Александра Склярова#Наука#КЦ
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