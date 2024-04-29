БГТУ им. В. Г. Шухова в Белгороде отмечает 70-летний юбилей

БГТУ им. В. Г. Шухова основали в 1954 году как вуз промышленности строительных материалов. Сегодня это один из самых крупных технических вузов Белгородской области, который ко всему прочему в 2017 году вошёл в число опорных университетов России. К тому же, на протяжении нескольких лет БГТУ имени В. Г. Шухова входит в рейтинг 100 лучших вузов России.