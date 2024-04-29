БГТУ им. В. Г. Шухова в Белгороде отмечает 70-летний юбилей

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БГТУ им. В. Г. Шухова основали в 1954 году как вуз промышленности строительных материалов. Сегодня это один из самых крупных технических вузов Белгородской области, который ко всему прочему в 2017 году вошёл в число опорных университетов России. К тому же, на протяжении нескольких лет БГТУ имени В. Г. Шухова входит в рейтинг 100 лучших вузов России.
В настоящее время университет имени В. Г. Шухова играет важную роль в развитии индустрии в Белгородской области. Более 70% инженерно-технических специалистов региона являются выпускниками «Технолога». Вуз активно развивает научную инфраструктуру, а также поддерживает предпринимательские инициативы студентов на всех этапах бизнеса.
Среди научных достижений университета — новые технологии, которые находят применение как в космической, так и в сельскохозяйственной отрасли. Например, разработан композиционный материал, способный выдерживать экстремальные условия открытого космоса и снижать воздействие радиации на космонавтов. Этот материал успешно прошёл испытания в космосе, на данный момент его потенциальное применение рассматривается в ГК «Роскосмос».
Инженеры университета разработали автоматическое устройство для сортировки плодов по заданным параметрам, что упрощает процесс обработки продукции и увеличивает производительность. Оборудование функционирует в автоматическом режиме и обрабатывает до 10 тонн продукции в час. Стоит отметить, что устройство работает за счёт отечественного программного обеспечения. Первые испытания уже прошли.
Среди разработок можно выделить и новейшую технологию восстановления двигательных функций нижних конечностей после травм. Она позволяет эффективно реабилитировать пациентов с инсультами, параличами и другими проблемами. Эти инновации уникальны и позволяют университету имени В. Г. Шухова оставаться на передовой в научных исследованиях и технологическом развитии.
В настоящее время в БГТУ имени В. Г. Шухова обучается около 13 000 студентов, что составляет примерно 30% от общего числа студентов в Белгородской области. Вуз успешно сотрудничает с более чем 40 российскими университетами, привлекая более 200 представителей работодателей для участия в обучении студентов и государственной итоговой аттестации.
Научно-исследовательская работа университета ведётся по 43 научным направлениям, с акцентом на фундаментальные и прикладные исследования. Вуз включает в себя девять учебных институтов, 42 кафедры и более 100 научных подразделений, а преподавательский состав состоит из более 650 профессоров, преподавателей и научных сотрудников.
БГТУ имени В. Г. Шухова активно развивает международные связи, привлекая более 2000 иностранных студентов из 79 стран. В университете регулярно проводятся международные мероприятия, включая творческие пленэры и дипломатические форумы.
В 2021 году стартовало строительство культурно-образовательного центра БГТУ им. В. Г. Шухова в Сирийской Арабской Республике, городе Латакия. Центр станет символом дружбы и мира, местом встречи друзей и патриотов России и будет служить на благо всего мира.
На базе сирийского университета Тишрин белгородский вуз основал научно-образовательный центр «Теория и практика восстановления разрушенных городов». Глобализация научных школ БГТУ им. В. Г. Шухова осуществляется также в рамках взаимодействия с Хулунбуирским институтом (Китай), Гомельским государственным техническим университетом имени П. О. Сухого (Беларусь), Садаатской академией административных наук (Египет) и университетом г. Ниш (Сербия).
С 2019 года в «Технологе» реализуется программа двойных дипломов с Ферганским политехническим институтом по направлениям «Строительство зданий и сооружений», «Технологические машины и оборудование» и «Технология машиностроения, оборудование и автоматизация машиностроительного производства», а с 2022 года — с Линьиским университетом (Китай) по направлению «Машиностроение».
Стоит отметить, что за последние три года в вузе открылись новые образовательные программы подготовки, которые преподаются на английском языке, в их числе «Мировая экономика», «Экспертиза и управление недвижимостью», «Производство строительных материалов, изделий и конструкций». Сейчас обучение проходят более 300 человек из 17 стран мира.
В 2017 году в «Технологе» традиции военной кафедры продолжил Военный учебный центр, который готовит сержантов и офицеров запаса для мобилизационного резерва Вооружённых Сил Российской Федерации. Также в центре проводится учебная, методическая и военно-политическая работа.
В 2021 году БГТУ им. В. Г. Шухова победил в отборе по результатам конкурса образовательных организаций высшего образования для оказания поддержки программ развития образовательных организаций высшего образования в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». Это дало университету новый импульс развития, также ускорились процессы взаимодействия с предприятиями региона.
Ко всему прочему, вуз — активный участник НОЦ мирового уровня Белгородской области «Инновационные решения для АПК» и НОЦ «ТулаТех». Совместно с индустриальными партнёрами реализуются более 20% проектов от общего числа программ в рамках двух научно-технологических платформ– «Биотехнологии» и «Рациональное природопользование».
В вузе выпускают шесть новых научных изданий, учредителем или издателем которых выступает БГТУ им. В. Г. Шухова. На сегодняшний день на базе университета и его филиалов издаётся 11 научно-периодических изданий, в том числе три, которые входят в список, рекомендованный ВАК РФ, и одно издание в RussianScienceCitationIndex (RSCI).
Подводя итоги, стоит отметить, что за годы работы изменилось позиционирование БГТУ им. В. Г. Шухова: от «обучающего» университета к вузу, который является масштабным субъектом экономики региона и центром развития предпринимательства Белгородской области.