Молодые учёные БГТУ им. В.Г. Шухова стали героями выставки «Наука в лицах» в ГУМе

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
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Updated Сегодня, 13:42
8 февраля, в День российской науки, в московском ГУМе открылась выставка «Наука в лицах» с портретами двадцати двух российских молодых ученых со всей страны. Выставка «Наука в лицах» проводится в Десятилетие науки и технологий, ее открытие приурочено к Дню российской науки.
Героями экспозиции стали лауреаты премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых учёных, победители Президентской программы Российского научного фонда и участники встречи Президента с молодыми учёными на площадке II «Конгресса молодых учёных» в 2022 году.
«Одна из ключевых задач выставки „Наука в лицах“ — показать, что в России очень много молодых ученых, совершающих важные открытия, фундаментально влияющие на жизнь человечества», — подчеркнул на торжественной церемонии открытия Секретарь Координационного комитета по проведению в России Десятилетия науки и технологий, заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Денис Секиринский.
На открытии выставки выступили одни из ее героев — лауреаты премии Президента в области науки и инноваций для молодых ученых за 2022 год: старший научный сотрудник Казанского (Приволжского) федерального университета Ирек Мухаматдинов, доценты Санкт-Петербургского государственного университета Ирина Тимофеева и Андрей Шишов, научный сотрудник ФГКУ «12 Центральный научно-исследовательский институт» Минобороны России Иван Фисенко, ведущий научный сотрудник Института океанологии им. П. П. Ширшова Российской академии наук (РАН) Александр Осадчиев.
«Я пришел в Институт океанологии в 2009 году, тогда молодых ученых было немного. Сейчас я вижу, как молодых ученых с каждым годом становится все больше. Мы стараемся привлечь молодежь в науку и показать, что быть ученым — здорово, а мир ученых — это очень хорошая, конкурентная среда, живая и содержательная среда. По моему опыту, хорошие ученые выходят из ученых, которые любят свое дело, любят науку, и именно это, в первую очередь, становится стимулом их работы. Наука дает свободу для творчества, для самовыражения. И я очень рад, что мы имеем возможность ей заниматься. Еще хочу сказать, что открывшаяся выставка — прекрасная инициатива, которая помогает показать ученых немного с другой стороны, чем их обычно показывают», — поделился ведущий научный сотрудник Института океанологии им. П. П. Ширшова Российской академии наук (РАН) Александр Осадчиев.
На выставке «Наука в лицах» представлены фотопортреты не только лауреатов премии Президента в области науки и инноваций для молодых ученых, но и других ученых-представителей различных научных областей. В их числе: доктор физико-математических наук, первый заместитель директора по науке НИЦ «Курчатовский институт» Юлия Дьякова, секретарь Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию, преподаватель факультета глобальных процессов Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова Алина Сулейманова, кандидат технических наук, директор Малого технологического университета Белгородского государственного технологического университета им. В. Г. Шухова, член Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию Наталья Алтынник, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института сельскохозяйственной метеорологии, ведущий научный сотрудник СПбГУ, лауреат премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых за 2020 год Кирилл Антонец, кандидат фармацевтических наук, доцент, заведующая кафедрой экологии и безопасности жизнедеятельности Донбасского государственного технического института Валерия Фёдорова, кандидат технических наук, доцент, заведующая лабораторией полимерных и композиционных материалов SmartTextiles Балтийского федерального университета им. И. Канта, доцент кафедры инженерного материаловедения и метрологии Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна, основатель шести deeptech-стартапов Ольга Москалюк, кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник лаборатории воспроизводства и репродуктивных технологий Северо-Кавказского федерального научного аграрного центра, член Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию Татьяна Мамонтова, научный сотрудник направления «Биоматериалы» Научного центра генетики и наук о жизни Университета «Сириус» Илья Ларин, младший научный сотрудник направления «Генная терапия» Научного центра генетики и наук о жизни Университета «Сириус» Андрей Бровин, кандидат биологических наук, член Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию, директор Гимназии Святителя Василия Великого, победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России» Иван Смирнов, кандидат психологических наук, доцент Российской академии образования, доцент факультета психологии Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, заведующий лабораторией психологии виртуальной реальности и полимодального восприятия Психологического института Российской академии образования Артём Ковалёв, кандидат физико-математических наук, начальник лаборатории плазмодинамики Государственного научного центра Российской Федерации Троицкого института инновационных и термоядерных исследований, заместитель заведующего кафедрой плазменной энергетики физтех-школы физики и исследований им. Ландау МФТИ Игорь Позняк, доктор физико-математических наук, старший преподаватель Сколковского института науки и технологий Александр Квашнин, доктор физико-математических наук, доцент, старший научный сотрудник Института биохимической физики им. Н. М. Эмануэля Российской академии наук Дмитрий Квашнин, председатель Молодежного совета Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР), соавтор проекта НАША ЛАБА — Народный каталог научного оборудования и расходных материалов Ольга Тарасова, кандидат юридических наук, проректор по стратегическому развитию и кадровой политике Тихоокеанского государственного университета, старший научный сотрудник Института философии и права УрО РАН, доцент кафедры конституционного права УрГЮУ имени В. Ф. Яковлева, лауреат премии Губернатора Свердловской области для молодых учёных за лучшую работу в области юриспруденции (2022 г.) Алдар Чирнинов, член-корреспондент Российской академии образования, доктор философских наук, доктор педагогических наук, профессор, заслуженный деятель науки Чеченской Республики, заслуженный учитель Чеченской Республики, проректор по учебной работе, заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А. А. Кадырова» Насруди Ярычев.
Всего 22 молодых ученых предстали на фото в образе звезд модных журналов. Среди них директор малого технологического университета БГТУ имени Шухова Наталья Алтынник. Для каждого ученого сделан коллаж из нескольких снимков. Основные фотографии дополнят «научные натюрморты» – на них атрибуты профессиональной деятельности героев. Портреты участников экспозиции – это собирательный образ российского ученого.
Своим взглядом на проект поделился фотохудожник проекта, российский фотограф, член Международного союза художников Алексей Никишин. Алексей — член Международного союза художников (IFA UNESCO), Творческого союза художников России и Союза фотохудожников России. Выставки Алексея проходили в Москве, Санкт-Петербурге, Мурманске, Владивостоке, Нью-Йорке, Хьюстоне, Вашингтоне, Сиднее, Копенгагене, Будапеште, Тель-Авиве и Париже.
В Десятилетие науки и технологий выставка проходит во второй раз. В этом году творческая концепция выставки строится вокруг слов «Быть ученым — это модно!». На фотоколлажах ученые предстали в образах звезд модных журналов, а фотографии были сверстаны в стилистике разворота журнала в формате коллажа из нескольких снимков, включая «научные натюрморты» с предметами, рассказывающими о профессиональной деятельности героев.
Выставка проходит в ГУМе с 8 по 28 февраля на первой линии универмага. Она включена в перечень проектов Десятилетия науки и технологий в России и проводится второй год при поддержке Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте РФ по науке и образованию, ГУМа, АНО «Национальные приоритеты», Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+ и группы компаний Bosco di Cillegi.