Молодые учёные БГТУ им. В.Г. Шухова стали героями выставки «Наука в лицах» в ГУМе

На выставке «Наука в лицах» представлены фотопортреты не только лауреатов премии Президента в области науки и инноваций для молодых ученых, но и других ученых-представителей различных научных областей. В их числе: доктор физико-математических наук, первый заместитель директора по науке НИЦ «Курчатовский институт» Юлия Дьякова, секретарь Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию, преподаватель факультета глобальных процессов Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова Алина Сулейманова, кандидат технических наук, директор Малого технологического университета Белгородского государственного технологического университета им. В. Г. Шухова, член Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию Наталья Алтынник, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института сельскохозяйственной метеорологии, ведущий научный сотрудник СПбГУ, лауреат премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых за 2020 год Кирилл Антонец, кандидат фармацевтических наук, доцент, заведующая кафедрой экологии и безопасности жизнедеятельности Донбасского государственного технического института Валерия Фёдорова, кандидат технических наук, доцент, заведующая лабораторией полимерных и композиционных материалов SmartTextiles Балтийского федерального университета им. И. Канта, доцент кафедры инженерного материаловедения и метрологии Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна, основатель шести deeptech-стартапов Ольга Москалюк, кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник лаборатории воспроизводства и репродуктивных технологий Северо-Кавказского федерального научного аграрного центра, член Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию Татьяна Мамонтова, научный сотрудник направления «Биоматериалы» Научного центра генетики и наук о жизни Университета «Сириус» Илья Ларин, младший научный сотрудник направления «Генная терапия» Научного центра генетики и наук о жизни Университета «Сириус» Андрей Бровин, кандидат биологических наук, член Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию, директор Гимназии Святителя Василия Великого, победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России» Иван Смирнов, кандидат психологических наук, доцент Российской академии образования, доцент факультета психологии Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, заведующий лабораторией психологии виртуальной реальности и полимодального восприятия Психологического института Российской академии образования Артём Ковалёв, кандидат физико-математических наук, начальник лаборатории плазмодинамики Государственного научного центра Российской Федерации Троицкого института инновационных и термоядерных исследований, заместитель заведующего кафедрой плазменной энергетики физтех-школы физики и исследований им. Ландау МФТИ Игорь Позняк, доктор физико-математических наук, старший преподаватель Сколковского института науки и технологий Александр Квашнин, доктор физико-математических наук, доцент, старший научный сотрудник Института биохимической физики им. Н. М. Эмануэля Российской академии наук Дмитрий Квашнин, председатель Молодежного совета Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР), соавтор проекта НАША ЛАБА — Народный каталог научного оборудования и расходных материалов Ольга Тарасова, кандидат юридических наук, проректор по стратегическому развитию и кадровой политике Тихоокеанского государственного университета, старший научный сотрудник Института философии и права УрО РАН, доцент кафедры конституционного права УрГЮУ имени В. Ф. Яковлева, лауреат премии Губернатора Свердловской области для молодых учёных за лучшую работу в области юриспруденции (2022 г.) Алдар Чирнинов, член-корреспондент Российской академии образования, доктор философских наук, доктор педагогических наук, профессор, заслуженный деятель науки Чеченской Республики, заслуженный учитель Чеченской Республики, проректор по учебной работе, заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А. А. Кадырова» Насруди Ярычев.