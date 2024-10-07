Завтра — в рейс: новые белгородские мусоровозы до сих пор не вышли на линии

Posted 7 октября, 09:17
Published 7 октября, 09:17
Modified 8 октября, 16:55
Updated 8 октября, 16:55
В Белгородской области возникла проблема с вывозом мусора, вызванная финансовыми трудностями компании «Еврологистик», которая является единственным перевозчиком в регионе. У подрядчика не хватает машин, чтобы обеспечить своевременный вывоз отходов согласно графику.
Для решения этой проблемы правительство Белгородской области приняло решение приобрести 124 мусоровоза в свою собственность, а затем передать их городским округам и районам. Также берётся техника в лизинг. По словам главы Белгородского района Анны Куташовой, на данный момент не хватает трёх автомобилей с задней загрузкой для многоквартирных домов.
На оперативном совещании губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков потребовал, чтобы с завтрашнего дня вся новая техника вышла в рейс. Он также пообещал направить контрольное управление по каждой единице техники, чтобы отслеживать её передвижение на маршрутах.