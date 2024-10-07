Завтра — в рейс: новые белгородские мусоровозы до сих пор не вышли на линии

Для решения этой проблемы правительство Белгородской области приняло решение приобрести 124 мусоровоза в свою собственность, а затем передать их городским округам и районам. Также берётся техника в лизинг. По словам главы Белгородского района Анны Куташовой, на данный момент не хватает трёх автомобилей с задней загрузкой для многоквартирных домов.