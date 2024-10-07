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Posted 7 октября, 09:17

Published 7 октября, 09:17

Modified 8 октября, 16:55

Updated 8 октября, 16:55

Купленные Белгородской областью мусоровозы во вторник должны выйти на маршруты

Завтра — в рейс: новые белгородские мусоровозы до сих пор не вышли на линии

7 октября 2024, 09:17
Фото: 1MI

Купленные Белгородской областью мусоровозы во вторник должны выйти на маршруты

Сюжет
Мусор
Последние несколько месяцев жители Белгородской области столкнулись с некачественным вывозом мусора.

В Белгородской области возникла проблема с вывозом мусора, вызванная финансовыми трудностями компании «Еврологистик», которая является единственным перевозчиком в регионе. У подрядчика не хватает машин, чтобы обеспечить своевременный вывоз отходов согласно графику.

Для решения этой проблемы правительство Белгородской области приняло решение приобрести 124 мусоровоза в свою собственность, а затем передать их городским округам и районам. Также берётся техника в лизинг. По словам главы Белгородского района Анны Куташовой, на данный момент не хватает трёх автомобилей с задней загрузкой для многоквартирных домов.

На оперативном совещании губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков потребовал, чтобы с завтрашнего дня вся новая техника вышла в рейс. Он также пообещал направить контрольное управление по каждой единице техники, чтобы отслеживать её передвижение на маршрутах.

Когда решится проблема с вывозом мусора из Белгорода и Белгородского района?
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#Анна Селищева#Общество#Мусор#Мусорная реформа#Белгород#Вывоз мусора#Вывоз мусор
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