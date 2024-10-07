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Posted 7 октября, 14:02

Published 7 октября, 14:02

Modified 7 октября, 14:02

Updated 7 октября, 14:02

Белгородцы наконец-то застанут дождь

На Белгородскую область обрушатся дожди и грозы

7 октября 2024, 14:02
Фото: Изображение Midjourney
Белгородцы наконец-то застанут дождь
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Погода
Завтра, 8 октября, в Белгородской области ожидается облачная погода с кратковременными дождями. Температура воздуха не поднимется выше +16 °С, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Во вторник, 8 октября, днём прогнозируется облачная погода и кратковременные дожди. Возможны грозы и туман. Ветер юго-восточного направления ночью и западного днём составит 8-13 м/с. Иногда возможны порывы ветра до 15-17 м/с.

В тёмное время суток столбик термометра опустится до +7…+12 °С. Днём потеплеет, но не значительно — до +11…+16 °С.

В Белгороде будет чуть холоднее: ночью — +9…+11 °С, а днём — +12…+14 °С.

Судя по прогнозу Гидрометцентра, после вторника в областном центре больше не будет дождей: на неделе прогнозируется переменная облачность со средней температурой +18 °С.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Погода#Дожди#Непогода#Грозы#Новости Белгорода#Белгород
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