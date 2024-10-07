На Белгородскую область обрушатся дожди и грозы

Posted 7 октября, 14:02
Published 7 октября, 14:02
Modified 7 октября, 14:02
Updated 7 октября, 14:02
Во вторник, 8 октября, днём прогнозируется облачная погода и кратковременные дожди. Возможны грозы и туман. Ветер юго-восточного направления ночью и западного днём составит 8-13 м/с. Иногда возможны порывы ветра до 15-17 м/с.
В тёмное время суток столбик термометра опустится до +7…+12 °С. Днём потеплеет, но не значительно — до +11…+16 °С.
В Белгороде будет чуть холоднее: ночью — +9…+11 °С, а днём — +12…+14 °С.
Судя по прогнозу Гидрометцентра, после вторника в областном центре больше не будет дождей: на неделе прогнозируется переменная облачность со средней температурой +18 °С.