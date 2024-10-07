Купальный сезон закончился, но ЧП продолжаются: в Белгородской области утонул мужчина

Posted 7 октября, 11:42
Published 7 октября, 11:42
Modified 7 октября, 11:44
Updated 7 октября, 11:44
Пожар случился вчера, 6 октября, в селе Готовье Старооскольского округа. Огонь охватил двухэтажный жилой дом. В результате трагедии погиб 53-летний мужчина. Предполагается, что причиной возгорания стал недостаток конструкции и изготовления электрооборудования.
Кроме того, в реке Оскол в Новом Осколе утонул 43-летний мужчина. Причины и обстоятельства произошедшего пока не известны, их выясняют.
Добавим, что всего на территории региона на минувшей неделе зарегистрировали 73 пожара. Возгорания сухой травы, камыша и стерни случились на общей площади 294 270 квадратных метров.