Купальный сезон закончился, но ЧП продолжаются: в Белгородской области утонул мужчина

Один мужчина утонул, второй погиб в огне в Белгородской области

Сюжет МЧС

За прошедшую неделю в Белгородской области произошло 73 пожара, 10 из которых случились в жилье. Один белгородец погиб в пожаре, второй — утонул в реке Оскол, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.