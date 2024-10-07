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Posted 7 октября, 11:42

Published 7 октября, 11:42

Modified 7 октября, 11:44

Updated 7 октября, 11:44

В Белгородской области утонул мужчина

Купальный сезон закончился, но ЧП продолжаются: в Белгородской области утонул мужчина

7 октября 2024, 11:42
Фото: 1MI
В Белгородской области утонул мужчина

Один мужчина утонул, второй погиб в огне в Белгородской области

Сюжет
МЧС
За прошедшую неделю в Белгородской области произошло 73 пожара, 10 из которых случились в жилье. Один белгородец погиб в пожаре, второй — утонул в реке Оскол, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Пожар случился вчера, 6 октября, в селе Готовье Старооскольского округа. Огонь охватил двухэтажный жилой дом. В результате трагедии погиб 53-летний мужчина. Предполагается, что причиной возгорания стал недостаток конструкции и изготовления электрооборудования.

Кроме того, в реке Оскол в Новом Осколе утонул 43-летний мужчина. Причины и обстоятельства произошедшего пока не известны, их выясняют.

Добавим, что всего на территории региона на минувшей неделе зарегистрировали 73 пожара. Возгорания сухой травы, камыша и стерни случились на общей площади 294 270 квадратных метров.

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