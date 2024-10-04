В Белгородской области приняли важное решение на фоне продолжающихся пожаров

Posted 4 октября, 13:04
Published 4 октября, 13:04
Modified 4 октября, 13:04
Updated 4 октября, 13:04
Особый противопожарный режим в Белгородской области продлят как минимум до 27 октября. Соответствующий документ опубликовало правительство региона.
Такое решение объяснили установившейся сухой и жаркой погодой, а также частым возникновением лесных пожаров на территории области.
Прошедший сентябрь стал одним из самых жарких за последние годы. Нетипичные погодные условия и малое количество осадков вызвали огромное количество ландшафтных пожаров.
Из-за сильного возгорания в Харьковской области в пятницу белгородцы проснулись от удушающего запаха гари, а над Белгородом и районом поднялось облако дыма. Жаловались местные жители и на появившийся внезапно желтоватый осадок неизвестного происхождения.
О похожей проблеме известно и в Курской и Брянской областях. Власти уверяют, что загрязнение атмосферного воздуха не превышает допустимых значений, нанести вред населению оно не должно.