bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 октября, 13:04

Published 4 октября, 13:04

Modified 4 октября, 13:04

Updated 4 октября, 13:04

За сентябрь в Белгородской области зарегистрировали около 300 пожаров

В Белгородской области приняли важное решение на фоне продолжающихся пожаров

4 октября 2024, 13:04
Фото: Изображение Midjourney
За сентябрь в Белгородской области зарегистрировали около 300 пожаров

В Белгородской области снова продлят противопожарный режим

Сюжет
Погода
Белгородская область буквально горит. Жителей душит запах гари, а по утрам ничего не видно из-за облака дыма. Всё из-за аномально засушливой и тёплой для осени погоды. Правительство приняло решение продлить противопожарный режим до конца октября.

Особый противопожарный режим в Белгородской области продлят как минимум до 27 октября. Соответствующий документ опубликовало правительство региона.

Такое решение объяснили установившейся сухой и жаркой погодой, а также частым возникновением лесных пожаров на территории области.

Прошедший сентябрь стал одним из самых жарких за последние годы. Нетипичные погодные условия и малое количество осадков вызвали огромное количество ландшафтных пожаров.

Из-за сильного возгорания в Харьковской области в пятницу белгородцы проснулись от удушающего запаха гари, а над Белгородом и районом поднялось облако дыма. Жаловались местные жители и на появившийся внезапно желтоватый осадок неизвестного происхождения.

О похожей проблеме известно и в Курской и Брянской областях. Власти уверяют, что загрязнение атмосферного воздуха не превышает допустимых значений, нанести вред населению оно не должно.

Сначала гарь и смог, а теперь желтоватый осадок беспокоит белгородцев. Опасен ли он?
Узнать подробнее
Читайте также:
Горит, но не под Белгородом? В МЧС рассказали, что стало причиной гари и дыма с утраНе только белгородцы: на гарь и дым жалуются жители ещё двух приграничных регионовОпасно для здоровья? Как власти объясняют появление дымки и запаха гари в Белгороде
#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Курская область#Погода#Противопожарный режим#Новости Белгорода#Харьковская область#Брянская область#Белгород#Загрязнение воздуха#Лесные пожары
Подпишитесь