«Хрустят под ногами»: Белгород в октябре атаковали божьи коровки

Такое нашествие уже было в 2020 году. Тогда в октябре Белгородскую область атаковал арлекин — вид божьей коровки, выращенный для борьбы с тлёй. О том, как и откуда они появились, почему начали так активно размножаться и чем могут быть опасны — рассказал эксперт.