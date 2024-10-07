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Posted 7 октября, 08:51

Published 7 октября, 08:51

Modified 7 октября, 08:51

Updated 7 октября, 08:51

Божьи коровки всё чаще встречаются белгородцам

«Хрустят под ногами»: Белгород в октябре атаковали божьи коровки

7 октября 2024, 08:51
Фото: Изображение Midjourney
Божьи коровки всё чаще встречаются белгородцам

Дома белгородцев заполонили божьи коровки

Сюжет
Природа
В Белгороде местные жители заметили необычное явление: в их домах стали появляться божьи коровки. Некоторые утверждают, что насекомых так много, что они хрустят под ногами. Это может быть связано с постепенным похолоданием в регионе.

В социальных сетях белгородцы поделились интересным наблюдением. В последние дни они стали всё чаще находить в своих домах божьих коровок. Многие отмечают, что насекомые заполонили балконы их квартир, а некоторые утверждают, что их количество настолько велико, что насекомые «хрустят под ногами».

Кто-то борется с непрошенными гостями радикальными методами — травит или пылесосит, чтобы избавиться. Но не стоит забывать, что божьи коровки — полезные существа, которые уничтожают вредителей сельскохозяйственных культур.

Насекомые, скорее всего, просто ищут место для зимовки и выбирают именно тёплые жилые дома.

Такое нашествие уже было в 2020 году. Тогда в октябре Белгородскую область атаковал арлекин — вид божьей коровки, выращенный для борьбы с тлёй. О том, как и откуда они появились, почему начали так активно размножаться и чем могут быть опасны — рассказал эксперт.

Найденная белгородкой божья коровкаНайденная белгородкой божья коровка
Найденная белгородкой божья коровка. Фото: Telegram-канал «Белгород №1. Люди»
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Природа#Новости Белгорода#Белгород#Насекомые#Зимовка#Божьи коровки
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