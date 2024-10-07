«Хрустят под ногами»: Белгород в октябре атаковали божьи коровки

Posted 7 октября, 08:51
Published 7 октября, 08:51
Modified 7 октября, 08:51
Updated 7 октября, 08:51
В социальных сетях белгородцы поделились интересным наблюдением. В последние дни они стали всё чаще находить в своих домах божьих коровок. Многие отмечают, что насекомые заполонили балконы их квартир, а некоторые утверждают, что их количество настолько велико, что насекомые «хрустят под ногами».
Кто-то борется с непрошенными гостями радикальными методами — травит или пылесосит, чтобы избавиться. Но не стоит забывать, что божьи коровки — полезные существа, которые уничтожают вредителей сельскохозяйственных культур.
Насекомые, скорее всего, просто ищут место для зимовки и выбирают именно тёплые жилые дома.
Такое нашествие уже было в 2020 году. Тогда в октябре Белгородскую область атаковал арлекин — вид божьей коровки, выращенный для борьбы с тлёй. О том, как и откуда они появились, почему начали так активно размножаться и чем могут быть опасны — рассказал эксперт.