Краснокнижные сколии: что за гигантские осы и как они живут в Белгородской области

Posted Сегодня, 05:03
Published Сегодня, 05:03
Modified Сегодня, 05:03
Updated Сегодня, 05:03
Аномальная жара Белгородскую область наконец-то отпустила. А если и возвращается, то ненадолго. Жители региона от высокой температуры воздуха были не в восторге. Но есть и те, кому знойная погода не помеха, чтобы заниматься своими делами, «гулять» по улице и спокойно жить.
«В такую жару активны только сколии», — подписала свои снимки ботаник Виктория Болховитина-Зеленкова, увлекающаяся фотографией.
Что это за «звери» такие, журналистке Бел.Ру рассказал её коллега Юрий Присный.
«Сколии — это представители перепончатокрылых насекомых. Взрослые насекомые являются опылителями растений, а их личинки развиваются, поедая личинки других насекомых, которых их мать парализовала своим ядом. Среди сколий, обитающих в нашем регионе, есть настоящие гиганты, например, так и называющаяся сколия-гигант, или сколия пятнистая, которая может достигать четырёх сантиметров в длину», — объяснил биолог.
В основном такими «жертвами» становятся личинки жука-носорога. Оса находит его личинки, спрятавшиеся под землёй, обездвиживает и откладывает яйцо на тело парализованной личинки. После этого самка сколии отправляется на поиски новых «яслей» для будущего потомства.
«Другие сколии используют других насекомых для развития. Например, степная сколия — бронзовок, сколия четырёхточечная — кузек, и так далее», — делится Юрий Присный.
Специалист также уточнил, что многие виды сколиевых ос являются «стенобионтными». Это означает, что каждый из них предпочитает жить в определённых природных условиях. Так, как понятно из названия, степная сколия встречается в степях и на остепнённых участках.
«Кстати, поэтому она включена в Красную книгу Белгородской области, ведь из-за деятельности человека степных участков у нас становится всё меньше. В Красную книгу нашего региона включены пять из шести видов сколий, обитающих здесь. Некоторые из них находятся на границе своих ареалов или представлены изолированными популяциями вне границ своего основного распространения», — продолжает белгородский биолог.
Далее он рассказал, что данных насекомых на территории региона не так много. К тому же, численность некоторых видов сколий весьма мала. Несмотря на это, сколия-гигант встречается в черте областного центра, как и четырёхточечная сколия. Она единственная не включена в список насекомых Белгородской области, которые требуют особой охраны.
«Специальных мер охраны в отношении сколий у нас в регионе, как и в отношении большинства других уязвимых и редких видов, не принималось и не принимается», — делится тонкостями белгородец.
Для человека сколиевые осы не опасны и даже могут быть полезны. Чем? К примеру, та самая четырёхточечная сколия, а точнее — её личинка, питается одним из опасных сельскохозяйственных вредителей — это жук под названием кузька посевной, или же просто хлебный жук. Хоть он и тёзка всеми любимого и родного домовёнка Кузи, но покровителем дома, семьи и плодородия не стал.
Ранее редакция Бел.Ру сделала запрос в региональный экоохотнадзор, чтобы узнать, какие хищники в белгородских лесах обитают. С апреля 2022 года по апрель 2024 года их численность заметно, а где-то и резко, менялась. Некоторых видов по итогу стало больше, а популяция других — уменьшилась. Самыми малочисленными оказались волки.