Краснокнижные сколии: что за гигантские осы и как они живут в Белгородской области

Для человека сколиевые осы не опасны и даже могут быть полезны. Чем? К примеру, та самая четырёхточечная сколия, а точнее — её личинка, питается одним из опасных сельскохозяйственных вредителей — это жук под названием кузька посевной, или же просто хлебный жук. Хоть он и тёзка всеми любимого и родного домовёнка Кузи, но покровителем дома, семьи и плодородия не стал.