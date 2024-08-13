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Сколия-гигант

Краснокнижные сколии: что за гигантские осы и как они живут в Белгородской области

13 августа 2024, 05:03
Фото: Виктория Болховитина-Зеленкова
Сколия-гигант

Биолог рассказал о гигантских осах-сколиях, которых ранее заметили белгородцы

Природа Белгородской области многообразна и особенна. Об одних из таких особых жителей региона рассказал кандидат биологических наук. Речь идёт об осах сколиях, пять из шести местных видов которых — краснокнижные. Они не опасны и полезны в сельском хозяйстве — «гоняют» хлебных кузек.

Аномальная жара Белгородскую область наконец-то отпустила. А если и возвращается, то ненадолго. Жители региона от высокой температуры воздуха были не в восторге. Но есть и те, кому знойная погода не помеха, чтобы заниматься своими делами, «гулять» по улице и спокойно жить.

«В такую жару активны только сколии», — подписала свои снимки ботаник Виктория Болховитина-Зеленкова, увлекающаяся фотографией.

Что это за «звери» такие, журналистке Бел.Ру рассказал её коллега Юрий Присный.

Сколии-гигантыСколии-гиганты
Сколии-гигантыСколии-гиганты
Сколии-гигантыСколии-гиганты
Сколии-гиганты
Фото: Виктория Болховитина-Зеленкова
«Сколии — это представители перепончатокрылых насекомых. Взрослые насекомые являются опылителями растений, а их личинки развиваются, поедая личинки других насекомых, которых их мать парализовала своим ядом. Среди сколий, обитающих в нашем регионе, есть настоящие гиганты, например, так и называющаяся сколия-гигант, или сколия пятнистая, которая может достигать четырёх сантиметров в длину», — объяснил биолог.

В основном такими «жертвами» становятся личинки жука-носорога. Оса находит его личинки, спрятавшиеся под землёй, обездвиживает и откладывает яйцо на тело парализованной личинки. После этого самка сколии отправляется на поиски новых «яслей» для будущего потомства.

«Другие сколии используют других насекомых для развития. Например, степная сколия — бронзовок, сколия четырёхточечная — кузек, и так далее», — делится Юрий Присный.
Размножение сколийРазмножение сколий
Личинка жука-носорогаЛичинка жука-носорога
Личинка жука-носорогаЛичинка жука-носорога
Размножение сколий
Фото: Библиотека по энтомологии «Насекомые»

Специалист также уточнил, что многие виды сколиевых ос являются «стенобионтными». Это означает, что каждый из них предпочитает жить в определённых природных условиях. Так, как понятно из названия, степная сколия встречается в степях и на остепнённых участках.

«Кстати, поэтому она включена в Красную книгу Белгородской области, ведь из-за деятельности человека степных участков у нас становится всё меньше. В Красную книгу нашего региона включены пять из шести видов сколий, обитающих здесь. Некоторые из них находятся на границе своих ареалов или представлены изолированными популяциями вне границ своего основного распространения», — продолжает белгородский биолог.
Оса сколия-гигантОса сколия-гигант
Оса сколия-гигантОса сколия-гигант
Оса сколия-гигантОса сколия-гигант
Оса сколия-гигант
Фото: Виктория Болховитина-Зеленкова

Далее он рассказал, что данных насекомых на территории региона не так много. К тому же, численность некоторых видов сколий весьма мала. Несмотря на это, сколия-гигант встречается в черте областного центра, как и четырёхточечная сколия. Она единственная не включена в список насекомых Белгородской области, которые требуют особой охраны.

«Специальных мер охраны в отношении сколий у нас в регионе, как и в отношении большинства других уязвимых и редких видов, не принималось и не принимается», — делится тонкостями белгородец.

Для человека сколиевые осы не опасны и даже могут быть полезны. Чем? К примеру, та самая четырёхточечная сколия, а точнее — её личинка, питается одним из опасных сельскохозяйственных вредителей — это жук под названием кузька посевной, или же просто хлебный жук. Хоть он и тёзка всеми любимого и родного домовёнка Кузи, но покровителем дома, семьи и плодородия не стал.

Хлебный жук, кузька хлебный или кузька посевнойХлебный жук, кузька хлебный или кузька посевной
Хлебный жук, кузька хлебный или кузька посевной
Фото: Википедия

Ранее редакция Бел.Ру сделала запрос в региональный экоохотнадзор, чтобы узнать, какие хищники в белгородских лесах обитают. С апреля 2022 года по апрель 2024 года их численность заметно, а где-то и резко, менялась. Некоторых видов по итогу стало больше, а популяция других — уменьшилась. Самыми малочисленными оказались волки.

Какие хищники живут в белгородских лесах и к кому дикие животные любят ходить в гости
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