В Белгород вернётся жара, но ненадолго

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
В воскресенье, 28 июля, в Белгородской области установится переменная облачность. Осадков не ожидается.
Ночью западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с. Температура составит +12…+17 °С. Днём ветер усилится до 7-12 м/с, а столбик термометра поднимется до +27…+32 °С.
В Белгороде в ночь на воскресенье похолодает до +16 °С. Днём температура повысится до +31 °С. Без осадков.
Однако жара выше +30 °С в Белгород вернётся лишь на день. Если верить прогнозу Гидрометцентра, на следующей неделе температура днём будет держаться в районе +22…+26 °С.