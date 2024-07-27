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Posted Сегодня, 12:02

Published Сегодня, 12:02

Modified Сегодня, 12:04

Updated Сегодня, 12:04

Жара

В Белгород вернётся жара, но ненадолго

27 июля 2024, 12:02
Фото: Изображение Midjourney
Жара

Воскресенье в Белгородской области будет жарким

Столбик термометра завтра вновь поднимется выше +30 °С. Осадков при этом не ожидается. Примечательно, что надолго жара в этот раз не задержится.
Сюжет
Погода

В воскресенье, 28 июля, в Белгородской области установится переменная облачность. Осадков не ожидается.

Ночью западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с. Температура составит +12…+17 °С. Днём ветер усилится до 7-12 м/с, а столбик термометра поднимется до +27…+32 °С.

В Белгороде в ночь на воскресенье похолодает до +16 °С. Днём температура повысится до +31 °С. Без осадков.

Однако жара выше +30 °С в Белгород вернётся лишь на день. Если верить прогнозу Гидрометцентра, на следующей неделе температура днём будет держаться в районе +22…+26 °С.

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