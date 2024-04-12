Участку 5 тысяч лет: белгородцы возмущены выбором места для строительства новой школы

Сообщество рассказывает, что данный участок является реликтовым болотом, возраст которого составляет не менее 5 тыс. лет. Отмечается, что на территории зафиксировано не менее 10 видов растений из Красной книги Белгородской области, а также охраняемый на федеральном уровне ятрышник болотный. Также сообщается, что там проживают кулик-сорока и не менее восьми видов позвоночных животных из региональной Красной книги.