Участку 5 тысяч лет: белгородцы возмущены выбором места для строительства новой школы

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
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Updated Сегодня, 10:02
В Белгороде планируется построить школу для одарённых детей в урочище Сосновка на улице Песчаной. Как отмечает «Зоологическое сообщество», на этой территории находится болото Липки (Моховое).
Сообщество рассказывает, что данный участок является реликтовым болотом, возраст которого составляет не менее 5 тыс. лет. Отмечается, что на территории зафиксировано не менее 10 видов растений из Красной книги Белгородской области, а также охраняемый на федеральном уровне ятрышник болотный. Также сообщается, что там проживают кулик-сорока и не менее восьми видов позвоночных животных из региональной Красной книги.
«Скажите, пожалуйста, будет ли это учтено при проектировании здесь деятельности? Может быть, стоит включить данный участок в сеть особо охраняемых природных территорий региона?» — интересуются у градоначальника.
На обращение ответил мэр Валентин Демидов. Он пообещал разобраться в ситуации и дать обратную связь.
Напомним, что на проект и изыскательные работы по строительству школу планируется потратить 91,7 млн рублей. Школа будет рассчитана на 800 мест. На территории расположат общежитие на 600 мест. В учреждении будут располагаться учебные классы, лаборатории, мастерские, кабинет кулинарии.
Строительно-монтажные работы планируется завершить до 30 июня 2026 года.