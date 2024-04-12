Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:01

Published Сегодня, 10:01

Modified Сегодня, 10:02

Updated Сегодня, 10:02

В Белгороде хотят построить школу на болоте с растениями из Красной книги

Участку 5 тысяч лет: белгородцы возмущены выбором места для строительства новой школы

12 апреля 2024, 10:01
Фото: 1MI

В Белгороде хотят построить школу на болоте с растениями из Красной книги

Речь идёт о строительстве школы для одарённых детей. Её планируется разместить в урочище Сосновка, где, по данным зоологов, находится старинное болото. К властям обратилось «Зоологическое сообщество». На обращение ответил мэр.

В Белгороде планируется построить школу для одарённых детей в урочище Сосновка на улице Песчаной. Как отмечает «Зоологическое сообщество», на этой территории находится болото Липки (Моховое).

Сообщество рассказывает, что данный участок является реликтовым болотом, возраст которого составляет не менее 5 тыс. лет. Отмечается, что на территории зафиксировано не менее 10 видов растений из Красной книги Белгородской области, а также охраняемый на федеральном уровне ятрышник болотный. Также сообщается, что там проживают кулик-сорока и не менее восьми видов позвоночных животных из региональной Красной книги.

«Скажите, пожалуйста, будет ли это учтено при проектировании здесь деятельности? Может быть, стоит включить данный участок в сеть особо охраняемых природных территорий региона?» — интересуются у градоначальника.

На обращение ответил мэр Валентин Демидов. Он пообещал разобраться в ситуации и дать обратную связь.

Напомним, что на проект и изыскательные работы по строительству школу планируется потратить 91,7 млн рублей. Школа будет рассчитана на 800 мест. На территории расположат общежитие на 600 мест. В учреждении будут располагаться учебные классы, лаборатории, мастерские, кабинет кулинарии.

Строительно-монтажные работы планируется завершить до 30 июня 2026 года.

В Белгороде появится школа с кабинетом кулинарии, телестудией и бассейном
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгороде появится школа с кабинетом кулинарии, телестудией и бассейномКак выбрать школу для ребёнка в первый классВ белгородских школе и детсаду нашли продукты без информации о сроке годности
#Алина Харина#Город#Школа#Растения#Новости Белгорода#Белгород#Красная книга#Валентин Демидов
Подпишитесь
Утренний взрыв в Белгороде. Кто пострадал и каковы разрушения?
Сегодня, 09:32
Белгородцы массово требуют выплат из-за обстрелов. Что отвечает оперштаб?
Сегодня, 08:03
«Белгородэнерго» обеспечил электроснабжение 26 новых объектов связи
Сегодня, 09:00
Как выбрать школу для ребёнка в первый класс
Сегодня, 08:31
Целил в кабину, но промахнулся: стали известны подробности атаки дрона-камикадзе
Сегодня, 08:37
Будут ли в школах Белгорода проводить последние звонки?
Сегодня, 09:52
"