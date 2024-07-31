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Published Сегодня, 08:39

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Updated Сегодня, 08:41

Дикие животные

Какие хищники живут в белгородских лесах и к кому дикие животные любят ходить в гости

31 июля 2024, 08:39
Фото: Kandinsky
Дикие животные

За три года в Белгородской области резко выросло число куниц и стало меньше лис

За три года количество основных девяти видов хищников в белгородских лесах изменилось: увеличились популяции енотовидных собак, барсуков, куниц и хорей, а численность лисиц и выдр сократилась. И довольно ощутимо. Меньше всего в лесу волков. Кроме того, больше 80 раз дикие звери выходили из «дома».

По данным управления экологического и охотничьего надзора Белгородской области, в лесах Белгородской области проживает девять видов хищников: волки, енотовидные собаки и лисицы, барсуки, выдры, горностаи, куницы, хори и норки.

Как изменялись популяции хищников в Белгородской области с 2022 года по 2024 годы

Популяция видов с апреля 2022 года по апрель 2024 года заметно изменилась. Кроме того, в прошлом году число некоторых животных в белгородских лесах заметно сокращалось, но восстановилось к этому году.

К примеру, лисиц тогда стало меньше на 483 особи, хотя в 2022 году их насчитывалось чуть более 2,47 тысячи. Сейчас на территории Белгородской области обитает 2016 лисиц. То же самое касается выдр, горностаев и норок. Вот так менялось их число в течение трёх лет:

  • выдры — с 481 упало до 447 и выросло до 501 особи;
  • горностаи — с 230 до 159, но восстановилось только до 203 зверьков;
  • норки — с 1792 в 2022 году до 1503 в последующем и почти вернулось к первоначальному количеству в текущем году — это 1787 норок.

Енотовидные собаки, барсуки, куницы и хори наоборот — к апрелю 2024 года почувствовали себя лучше и размножились. Что произошло за три года с этими хищниками:

  • енотовидные собаки — два года назад собачьих было 461, но далее эта цифра увеличилась на несколько десятков — 498 особей, а сейчас их 507;
  • барсуки — популяция зверьков возросла с 2036 до 2112 особей к прошлому году, а потом совершила резкий скачок до 2254;
  • куницы — если два года назад их насчитывалось 998, то на следующий год уже 1133, но ещё заметнее рост к 2024 году — 1494 куницы:
  • хори — у этого вида произошёл не такой большой разброс в числах, по сравнению с куницами, т. к. в 2022 году хорьков в лесах Белгородской области жило 306 штук, через год — 312, а к апрелю 2024 года — уже 369.

А вот самым малочисленным видов среди «белгородских» хищников оказались волки. Два года назад их было всего пять, в 2023 году управление регионального экоохотнадзора сообщило о 18 особях. Однако в апреле этого года волков осталось только 10.

Кто обитает в лесах Белгородской области?Кто обитает в лесах Белгородской области?
Кто обитает в лесах Белгородской области?
Фото: Kandinsky

Случаи обнаружения диких животных на территории населённых пунктов региона

Дикие животные не так редко, как может показаться, выходят из леса к местам проживания людей. Согласно информации федерального отраслевого издания «Ветеринария и жизнь», лесные жители заходят «в гости» к людям в зависимости от сезона, периода размножения, уничтожения мест их обычного обитания, инфекции и не только. Например, ещё одной из причин эксперты называют запах, который появляется от мусорных контейнеров, чтобы найти более доступную еду.

Отдельным фактором для Белгородской области является и оперативная обстановка с начала СВО. Животные покидают лес, испугавшись громких звуков взрывов при обстрелах. К тому же, отдельное влияние оказывает и запрет на охоту, из-за которого их популяции растут.

Так, с января 2022 по июль 2024 года в населённых пунктах региона появление диких животных фиксировали более 80 раз. Как ответили редакции Бел.Ру, чаще всего в таких случаях можно столкнуться с лисами. Реже встречаются косули, сурки байбаки и барсуки.

Почему дикие животные выходят из леса в город?Почему дикие животные выходят из леса в город?
Почему дикие животные выходят из леса в город?
Фото: Kandinsky

Где фиксировались такие случаи и происходили ли при этом нападения на людей?

Самыми «любимыми» местами для них стали Белгородский, Вейделевский, Волоконовский, Красногвардейский и Ровеньский районы, а также Новооскольский, Старооскольский и Яковлевский городские округа.

Управление экоохотнадзора Белгородской области, как само сообщило в ответе на запрос Бел.Ру по теме, не располагает информацией о случаях нападения диких животных на жителей региона.

В каких районах Белгородской области чаще всего встречают диких животных?В каких районах Белгородской области чаще всего встречают диких животных?
В каких районах Белгородской области чаще всего встречают диких животных?
Фото: Kandinsky

Только вчера белгородцы нашли диких зверька и птицу — щенка енотовидной собаки и птенца пустельги. Обоих поймали и отправили «по домам».

А ранее жители региона замечали оленей, косулю, лосей и находили проголодавшихся барсуков, желающих чем-нибудь перекусить, в одном из магазинов и в подвале частного дома. В Волоконовском районе нашёлся даже прогуливающийся верблюд.

Кроме того, косули часто попадают под колёса автомобилей на дорогах. В прошлом году таких случаев ДТП насчитали 15, ещё 19 раз копытное замечали на улицах города.

Однако случаи нападений всё же известны. В конце июня жителя Насоново в Валуйском горокруге покусала лиса. Медики обнаружили у животного бешенство.

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#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Происшествия#Леса#Экология#Дикие животные#Охота#Новости Белгорода#Новости Старого Оскола#Белгород#Лисы#Волки
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