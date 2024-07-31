Какие хищники живут в белгородских лесах и к кому дикие животные любят ходить в гости

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
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По данным управления экологического и охотничьего надзора Белгородской области, в лесах Белгородской области проживает девять видов хищников: волки, енотовидные собаки и лисицы, барсуки, выдры, горностаи, куницы, хори и норки.
Популяция видов с апреля 2022 года по апрель 2024 года заметно изменилась. Кроме того, в прошлом году число некоторых животных в белгородских лесах заметно сокращалось, но восстановилось к этому году.
К примеру, лисиц тогда стало меньше на 483 особи, хотя в 2022 году их насчитывалось чуть более 2,47 тысячи. Сейчас на территории Белгородской области обитает 2016 лисиц. То же самое касается выдр, горностаев и норок. Вот так менялось их число в течение трёх лет:
Енотовидные собаки, барсуки, куницы и хори наоборот — к апрелю 2024 года почувствовали себя лучше и размножились. Что произошло за три года с этими хищниками:
А вот самым малочисленным видов среди «белгородских» хищников оказались волки. Два года назад их было всего пять, в 2023 году управление регионального экоохотнадзора сообщило о 18 особях. Однако в апреле этого года волков осталось только 10.
Дикие животные не так редко, как может показаться, выходят из леса к местам проживания людей. Согласно информации федерального отраслевого издания «Ветеринария и жизнь», лесные жители заходят «в гости» к людям в зависимости от сезона, периода размножения, уничтожения мест их обычного обитания, инфекции и не только. Например, ещё одной из причин эксперты называют запах, который появляется от мусорных контейнеров, чтобы найти более доступную еду.
Отдельным фактором для Белгородской области является и оперативная обстановка с начала СВО. Животные покидают лес, испугавшись громких звуков взрывов при обстрелах. К тому же, отдельное влияние оказывает и запрет на охоту, из-за которого их популяции растут.
Так, с января 2022 по июль 2024 года в населённых пунктах региона появление диких животных фиксировали более 80 раз. Как ответили редакции Бел.Ру, чаще всего в таких случаях можно столкнуться с лисами. Реже встречаются косули, сурки байбаки и барсуки.
Самыми «любимыми» местами для них стали Белгородский, Вейделевский, Волоконовский, Красногвардейский и Ровеньский районы, а также Новооскольский, Старооскольский и Яковлевский городские округа.
Управление экоохотнадзора Белгородской области, как само сообщило в ответе на запрос Бел.Ру по теме, не располагает информацией о случаях нападения диких животных на жителей региона.
Только вчера белгородцы нашли диких зверька и птицу — щенка енотовидной собаки и птенца пустельги. Обоих поймали и отправили «по домам».
Кроме того, косули часто попадают под колёса автомобилей на дорогах. В прошлом году таких случаев ДТП насчитали 15, ещё 19 раз копытное замечали на улицах города.
Однако случаи нападений всё же известны. В конце июня жителя Насоново в Валуйском горокруге покусала лиса. Медики обнаружили у животного бешенство.