Какие хищники живут в белгородских лесах и к кому дикие животные любят ходить в гости

За три года в Белгородской области резко выросло число куниц и стало меньше лис

За три года количество основных девяти видов хищников в белгородских лесах изменилось: увеличились популяции енотовидных собак, барсуков, куниц и хорей, а численность лисиц и выдр сократилась. И довольно ощутимо. Меньше всего в лесу волков. Кроме того, больше 80 раз дикие звери выходили из «дома».

Как изменялись популяции хищников в Белгородской области с 2022 года по 2024 годы Случаи обнаружения диких животных на территории населённых пунктов региона Где фиксировались такие случаи и происходили ли при этом нападения на людей?