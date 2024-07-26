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Пациенты жаловались на жару в 11 медучреждениях Белгородской области

На что жалуетесь? На жару: белгородским медучреждениям добавят кондиционеров

26 июля 2024, 09:34
Фото: 1MI

Пациенты жаловались на жару в 11 медучреждениях Белгородской области

Жители региона жаловались на условия в больницах. По словам пациентов, из-за духоты в палатах невозможно было находиться. Журналисты Бел.Ру выяснили, когда в медучреждениях станет прохладней.

Как нам сообщили в региональном правительстве, с 1 июня 2024 года региональное министерство здравоохранения рассмотрело 25 обращений, в которых содержались жалобы на недостаточность мощности кондиционеров в медучреждениях для комфортных условий пребывания в них пациентов и персонала.

Жалобы от пациентов поступали в отношении 11 учреждений:

  • поликлиника в Северном;
  • поликлиника № 6 в Белгороде;
  • Белгородский онкологический диспансер;
  • поликлиника областной клинической больницы Святителя Иоасафа;
  • поликлиника Алексеевской ЦРБ;
  • поликлиника Ровеньской ЦРБ;
  • детская поликлиника Старооскольской окружной детской больницы;
  • инфекционный центр Старооскольской окружной больницы Луки Крымского;
  • перинатальный центр Старооскольской окружной больницы;
  • центр семейной медицины Губкинской ЦРБ;
  • стоматологическая поликлиника Губкина.

В правительстве добавили, что для обеспечения комфортных условий пребывания пациентов и медперсонала в медучреждениях во время аномально высоких температур в планах купить и смонтировать дополнительные системы кондиционирования в июле–августе текущего года.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Правительство#Температура#Эксклюзив#Пациенты#Жалобы#Белгород#Аномальная жара#Кондиционеры#Медучреждения
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