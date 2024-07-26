На что жалуетесь? На жару: белгородским медучреждениям добавят кондиционеров

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
Как нам сообщили в региональном правительстве, с 1 июня 2024 года региональное министерство здравоохранения рассмотрело 25 обращений, в которых содержались жалобы на недостаточность мощности кондиционеров в медучреждениях для комфортных условий пребывания в них пациентов и персонала.
Жалобы от пациентов поступали в отношении 11 учреждений:
В правительстве добавили, что для обеспечения комфортных условий пребывания пациентов и медперсонала в медучреждениях во время аномально высоких температур в планах купить и смонтировать дополнительные системы кондиционирования в июле–августе текущего года.