В Белгороде из-за побелки деревьев погибли краснокнижные жуки

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
В Белгороде сотрудники муниципального учреждения во время работ по благоустройству побелили деревья на аллее вдоль проспекта Богдана Хмельницкого напротив ТРЦ «Рио». Они не соблюдали санитарные нормы, и это привело к гибели популяции жуков-оленей, которые занесены в Красную книгу.
Прокуратура провела проверку и подтвердила нарушение. Прокурор направил представление муниципальному учреждению, а ответственного за работы привлекли к дисциплинарной ответственности. Теперь деревья больше не белят, чтобы не навредить насекомым.