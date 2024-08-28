В Белгороде из-за побелки деревьев погибли краснокнижные жуки

В Белгороде сотрудники муниципального учреждения во время работ по благоустройству побелили деревья на аллее вдоль проспекта Богдана Хмельницкого напротив ТРЦ «Рио». Они не соблюдали санитарные нормы, и это привело к гибели популяции жуков-оленей, которые занесены в Красную книгу.