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Published Сегодня, 12:18

Modified Сегодня, 12:20

Updated Сегодня, 12:20

В Белгороде из-за побелки деревьев погибли краснокнижные жуки

В Белгороде из-за побелки деревьев погибли краснокнижные жуки

28 августа 2024, 12:18
Фото: Изображение Midjourney
Во время работ по благоустройству вдоль проспекта Богдана Хмельницкого погибла популяция краснокнижных жуков-оленей. Рабочие покрасили их вместе с деревьями. Прокуратура проверила муниципальное учреждение, которое занималось работами по благоустройству.

В Белгороде сотрудники муниципального учреждения во время работ по благоустройству побелили деревья на аллее вдоль проспекта Богдана Хмельницкого напротив ТРЦ «Рио». Они не соблюдали санитарные нормы, и это привело к гибели популяции жуков-оленей, которые занесены в Красную книгу.

Прокуратура провела проверку и подтвердила нарушение. Прокурор направил представление муниципальному учреждению, а ответственного за работы привлекли к дисциплинарной ответственности. Теперь деревья больше не белят, чтобы не навредить насекомым.

Покрашенные жуки-олениПокрашенные жуки-олени
Покрашенные жуки-олениПокрашенные жуки-олени
Покрашенные жуки-олени
Фото: Telegram-канал «Белгород № 1»
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