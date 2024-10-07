«Гениальный пацан»: выступление восьмилетнего белгородца впечатлило Диму Билана

Восьмилетний белгородец Роман Скробот выступил на Первом канале в шоу «Голос. Дети» с песней Highway to Hell группы AC/DC. В своё исполнение юный певец добавил изюминку: вместо «дороги в ад» он спел «дорога в школу». Такая задумка впечатлила жюри.