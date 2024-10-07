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Posted 7 октября, 08:33

Published 7 октября, 08:33

Modified 7 октября, 08:33

Updated 7 октября, 08:33

Юный белгородец во время выступления

«Гениальный пацан»: выступление восьмилетнего белгородца впечатлило Диму Билана

7 октября 2024, 08:33
Фото: «Голос. Дети»
Юный белгородец во время выступления

Восьмилетний белгородец продолжит борьбу за победу в шоу «Голос. Дети»

Сюжет
Новости Белгорода
Эфир состоялся в пятницу, 4 октября. Роман Скробот исполнил популярную зарубежную песню. О том, как прошло выступление, сообщили в официальной группе «Голос. Дети».

Восьмилетний белгородец Роман Скробот выступил на Первом канале в шоу «Голос. Дети» с песней Highway to Hell группы AC/DC. В своё исполнение юный певец добавил изюминку: вместо «дороги в ад» он спел «дорога в школу». Такая задумка впечатлила жюри.

К белгородцу повернулась Юлианна Караулова — именно в её команде Роман Скробот продолжит участие в шоу и попытается забрать главный приз. Однако исполнение белгородца понравилось и другим членам жюри: например, Дима Билан назвал мальчика «гениальным».

Посмотреть видео выступления Романа можно на официальном сайте Первого канала.

Напомним, что в этом сезоне конкуренцию Роману составит и другая белгородка — Мария Кареева. Девушка спела «Матушку» и попала в команду к Билану.

Юная певица из Белгорода стала участницей шоу «Голос Дети» на Первом канале
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Шоу#Новости Белгорода#Первый канал#Белгород#Дима Билан#Юлианна Караулова
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