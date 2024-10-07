«Гениальный пацан»: выступление восьмилетнего белгородца впечатлило Диму Билана

Posted 7 октября, 08:33
Published 7 октября, 08:33
Modified 7 октября, 08:33
Updated 7 октября, 08:33
Восьмилетний белгородец Роман Скробот выступил на Первом канале в шоу «Голос. Дети» с песней Highway to Hell группы AC/DC. В своё исполнение юный певец добавил изюминку: вместо «дороги в ад» он спел «дорога в школу». Такая задумка впечатлила жюри.
К белгородцу повернулась Юлианна Караулова — именно в её команде Роман Скробот продолжит участие в шоу и попытается забрать главный приз. Однако исполнение белгородца понравилось и другим членам жюри: например, Дима Билан назвал мальчика «гениальным».
Посмотреть видео выступления Романа можно на официальном сайте Первого канала.
Напомним, что в этом сезоне конкуренцию Роману составит и другая белгородка — Мария Кареева. Девушка спела «Матушку» и попала в команду к Билану.