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Posted Сегодня, 15:12

Published Сегодня, 15:12

Modified Сегодня, 15:14

Updated Сегодня, 15:14

У юного белгородца появился шанс выйти в финал шоу «Голос. Дети» на Первом канале

15 февраля 2023, 15:12
Фото: кадр из видео Первого канала
Ученик детской школы искусств Белгорода Константин Горишняков был в команде Басты, но в итоге не прошёл на следующий этап. Однако у мальчика, как оказалось, всё ещё есть шанс выйти в финал, сообщили в пресс-службе мэрии.

Белгородец Константин Горишняков покинул проект «Голос. Дети» после этапа «песня навылет», где он исполнил композицию Аллы Пугачёвой «Нас бьют, мы летаем». С этой песней он уже выступал на «слепых прослушиваниях».

Однако у 12-летнего мальчика ещё есть шанс вернуться в проект. В прямом эфире Первого канала он выступит в дополнительном этапе, где поборется за место в финале.

Победитель этапа будет только один. Его выберут сами зрители. Они смогут отдать свой голос за понравившегося исполнителя.

Увидеть и поддержать юного белгородца можно будет на Первом канале в эфире шоу-проекта «Голос. Дети» 17 февраля в 21:45.

Напомним, что на «слепых прослушиваниях» к белгородцу повернулись все три наставника. Константин Горишняков выбрал команду Басты. Однако уже на следующем этапе белгородец выбыл из проекта.

Белгородец Константин Горишняков выбрал Басту в шоу «Голос. Дети»
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