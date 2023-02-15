У юного белгородца появился шанс выйти в финал шоу «Голос. Дети» на Первом канале

Posted Сегодня, 15:12
Published Сегодня, 15:12
Modified Сегодня, 15:14
Updated Сегодня, 15:14
Белгородец Константин Горишняков покинул проект «Голос. Дети» после этапа «песня навылет», где он исполнил композицию Аллы Пугачёвой «Нас бьют, мы летаем». С этой песней он уже выступал на «слепых прослушиваниях».
Однако у 12-летнего мальчика ещё есть шанс вернуться в проект. В прямом эфире Первого канала он выступит в дополнительном этапе, где поборется за место в финале.
Победитель этапа будет только один. Его выберут сами зрители. Они смогут отдать свой голос за понравившегося исполнителя.
Увидеть и поддержать юного белгородца можно будет на Первом канале в эфире шоу-проекта «Голос. Дети» 17 февраля в 21:45.
Напомним, что на «слепых прослушиваниях» к белгородцу повернулись все три наставника. Константин Горишняков выбрал команду Басты. Однако уже на следующем этапе белгородец выбыл из проекта.