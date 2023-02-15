У юного белгородца появился шанс выйти в финал шоу «Голос. Дети» на Первом канале

Ученик детской школы искусств Белгорода Константин Горишняков был в команде Басты, но в итоге не прошёл на следующий этап. Однако у мальчика, как оказалось, всё ещё есть шанс выйти в финал, сообщили в пресс-службе мэрии.

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