Зрители помогли юному белгородцу вернуться в шоу «Голос. Дети» и пройти в финал

За 12-летнего Константина Горишнякова голосовали зрители в прямом эфире 17 февраля. Благодаря их активности юного вокалиста вернули в команду Басты в шоу «Голос. Дети» на Первом канале. Мальчик покинул его после этапа «песня навылет».