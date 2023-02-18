Зрители помогли юному белгородцу вернуться в шоу «Голос. Дети» и пройти в финал

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
За 12-летнего Константина Горишнякова голосовали зрители в прямом эфире 17 февраля. Благодаря их активности юного вокалиста вернули в команду Басты в шоу «Голос. Дети» на Первом канале. Мальчик покинул его после этапа «песня навылет».
Белгородец представит регион в финале 22 февраля в 21:45. Победителя также выберут зрители путём прямого голосования.
Напомним, Костя попал в команду Басты впервые после «слепых прослушиваний». Мальчик исполнил песню «Нас бьют, мы летаем» Аллы Пугачёвой. На пение Горишнякова тогда повернулись все три наставника — Егор Крид, МакSим и Баста.