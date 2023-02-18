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Posted Сегодня, 07:03

Published Сегодня, 07:03

Modified Сегодня, 07:05

Updated Сегодня, 07:05

Зрители помогли юному белгородцу вернуться в шоу «Голос. Дети» и пройти в финал

18 февраля 2023, 07:03
Фото: Первый канал
Константин Горишняков «Голос. Дети»

Белгородец впервые выступит в финале шоу «Голос. Дети» на Первом канале

Благодаря голосованию зрителей белгородского вокалиста вернули в шоу на «Первом». Константин Горишняков представит Белгородскую область в финале 22 февраля.
Сюжет
Дети

За 12-летнего Константина Горишнякова голосовали зрители в прямом эфире 17 февраля. Благодаря их активности юного вокалиста вернули в команду Басты в шоу «Голос. Дети» на Первом канале. Мальчик покинул его после этапа «песня навылет».

Белгородец представит регион в финале 22 февраля в 21:45. Победителя также выберут зрители путём прямого голосования.

Константин Горишняков «Голос. Дети»Константин Горишняков «Голос. Дети»
Константин Горишняков «Голос. Дети»
Фото: Первый канал

Напомним, Костя попал в команду Басты впервые после «слепых прослушиваний». Мальчик исполнил песню «Нас бьют, мы летаем» Аллы Пугачёвой. На пение Горишнякова тогда повернулись все три наставника — Егор Крид, МакSим и Баста.

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