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Published Сегодня, 16:00

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Белгородец в финале «Голос.Дети», побелевший город и ранение в лицо: итоги дня

18 февраля 2023, 16:00
Фото: Bel.ru
Белгородца вернули в шоу благодаря зрителям, город засыпало снегом, а пострадавшая в Шебекино работница парикмахерской так и не пришла в себя после ранения в лицо.
Сюжет
Обстрел

Первый в финале

12-летний Константин Горишняков станет первым белгородцем, который представит область в финале музыкальной телепередачи «Голос. Дети». Это стало возможно благодаря зрителям, которые голосовали за юного вокалиста, ведь ранее он вылетел из шоу. Однако Косте и дальше нужна будет поддержка поклонников. Почему и когда? Читайте в нашем материале.

Белее некуда

Белый город сегодня стал белым не только благодаря своему названию, но и из-за снегопада, который не прекращается с самого утра. Под ногами и колёсами каша, коммунальщик не справляются, светофоры сошли с ума от снега, а мэр просит не выходить из дома. Тем не менее, наша журналистка собрала для вас несколько атмосферных зимних кадров для настроения.

Осколок попал в лицо, не приходит в себя

Эти две фразы наиболее точно характеризуют состояние белгородки, которая пострадала при обстреле Шебекино 17 февраля. Губернатор сообщил, что женщина до сих пор в тяжёлом состоянии и её планируют лечить в Москве.

Что произошло в эту пятницу и какие повреждения получил город, читайте тут.

#Татьяна Алексютина#Обстрел ВСУ#Приграничье#Разрушения#Пострадавшие#Снегопад#Голос.Дети#Шоу#Общество#Обстрел#СВО#Эксклюзив#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Константин Горишняков
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