Белгородец в финале «Голос.Дети», побелевший город и ранение в лицо: итоги дня

Белый город сегодня стал белым не только благодаря своему названию, но и из-за снегопада, который не прекращается с самого утра. Под ногами и колёсами каша, коммунальщик не справляются, светофоры сошли с ума от снега, а мэр просит не выходить из дома. Тем не менее, наша журналистка собрала для вас несколько атмосферных зимних кадров для настроения.