Белгородец в финале «Голос.Дети», побелевший город и ранение в лицо: итоги дня

Posted Сегодня, 16:00
Published Сегодня, 16:00
Modified Сегодня, 16:00
Updated Сегодня, 16:00
12-летний Константин Горишняков станет первым белгородцем, который представит область в финале музыкальной телепередачи «Голос. Дети». Это стало возможно благодаря зрителям, которые голосовали за юного вокалиста, ведь ранее он вылетел из шоу. Однако Косте и дальше нужна будет поддержка поклонников. Почему и когда? Читайте в нашем материале.
Белый город сегодня стал белым не только благодаря своему названию, но и из-за снегопада, который не прекращается с самого утра. Под ногами и колёсами каша, коммунальщик не справляются, светофоры сошли с ума от снега, а мэр просит не выходить из дома. Тем не менее, наша журналистка собрала для вас несколько атмосферных зимних кадров для настроения.
Эти две фразы наиболее точно характеризуют состояние белгородки, которая пострадала при обстреле Шебекино 17 февраля. Губернатор сообщил, что женщина до сих пор в тяжёлом состоянии и её планируют лечить в Москве.
Что произошло в эту пятницу и какие повреждения получил город, читайте тут.