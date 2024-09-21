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Posted 21 сентября, 13:32

Published 21 сентября, 13:32

Modified 21 сентября, 13:33

Updated 21 сентября, 13:33

Юная певица из Белгорода стала участницей шоу «Голос Дети» на Первом канале

Юная певица из Белгорода стала участницей шоу «Голос Дети» на Первом канале

21 сентября 2024, 13:32
Фото: кадры из шоу «Голос. Дети»
Сюжет
Новости Белгорода
Эфир с юной белгородкой вышел на федеральном телеканале 20 сентября. Певица исполнила песню «Матушка».

В новом выпуске музыкального проекта «Голос. Дети» выступила Мария Кареева из Белгорода, ученица Лилии Зерновой. Она исполнила композицию «Матушка» авторства Татьяны Куртуковой.

К юной певице развернулись два наставника: Дима Билан и Юлианна Караулова. После недолгих раздумий, Мария выбрала команду Дмитрия.

Напомним, ранее шеф-повар Антон Копцев из Белгорода стал победителем нового выпуска «Битвы пикников» на телеканале ТНТ. Блюда Антона оценили ведущий программы Роман Юнусов и известный ресторатор Дмитрий Левицкий.

Свои кулинарные таланты на «Битве шефов» показала ещё одна местная жительница. Уроженка Шебекино Анастасия Миронова стала победительницей выпуска и получила «самый большие чаевые».

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#Кристина Семенчук#Шебекино#Новости Белгорода#Белгород#Битва шефов#Битва пикников
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