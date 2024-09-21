Юная певица из Белгорода стала участницей шоу «Голос Дети» на Первом канале

Posted 21 сентября, 13:32
Published 21 сентября, 13:32
Modified 21 сентября, 13:33
Updated 21 сентября, 13:33
В новом выпуске музыкального проекта «Голос. Дети» выступила Мария Кареева из Белгорода, ученица Лилии Зерновой. Она исполнила композицию «Матушка» авторства Татьяны Куртуковой.
К юной певице развернулись два наставника: Дима Билан и Юлианна Караулова. После недолгих раздумий, Мария выбрала команду Дмитрия.
Напомним, ранее шеф-повар Антон Копцев из Белгорода стал победителем нового выпуска «Битвы пикников» на телеканале ТНТ. Блюда Антона оценили ведущий программы Роман Юнусов и известный ресторатор Дмитрий Левицкий.
Свои кулинарные таланты на «Битве шефов» показала ещё одна местная жительница. Уроженка Шебекино Анастасия Миронова стала победительницей выпуска и получила «самый большие чаевые».