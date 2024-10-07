Белгородских глав отчитали за пассивное участие в проекте обновления водоснабжения

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В Белгородской области начали работу по развитию водоснабжения к 2028 году. Собрания с собственниками жилых домов провели, внесли корректировки в планы. Работу проводит «Белоболводоканал» совместно с главами муниципалитетов. Однако министр ЖКХ области отметил, что не все главы проявляют активность.