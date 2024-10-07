Белгородских глав отчитали за пассивное участие в проекте обновления водоснабжения

Posted 7 октября, 14:20
Published 7 октября, 14:20
Modified 8 октября, 08:14
Updated 8 октября, 08:14
ГУП «Белоблводоканал» вместе с главами муниципалитетов области реализуют программу по развитию сетей водоснабжения. В каждом из муниципалитетов провели собрания, чтобы согласовать планы работ на 2025–2027 год для бесперебойного водоснабжения.
Проекты поддержали, предложенные корректировки касались строительства новых систем водоснабжения. В том числе на тех улицах, где ранее его не было. До середины октября появятся новые версии протоколов.
Курирующий ЖКХ замгубернатора Сергей Довгалюк отметил активную работу глав Губкинского, Корочанского, Белгородского, Красногвардейского районов:
«Хотелось бы отметить работу, ведущую в лучшую сторону. А остальным главам хотелось бы порекомендовать работать более активно, чтобы развивать свою инфраструктуру».
Подобный доклад главу региона не удовлетворил:
«Зачастую главы начинают в сторону уходить от обращений. Не получится. Участие, систематизация, анализ. <…> Сергей Владимирович отмечает только четырёх. Такое ощущение, что проблем с водой у Старого Оскола нет, у Алексеевского района тоже нет, в Шебекинском, Грайворонском. <…> Глава есть, но он ничем не занимается».
О реализации проекта обновления сетей водоснабжения говорили ещё 4 октября. Средства на это выделят из областного и федерального бюджетов. В том числе из бюджетов федеральных программ.
Как отмечали ранее, за последние два года провели более 689 работ на сетях водоснабжения на общую сумму примерно в 7,6 млрд рублей.