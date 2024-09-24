С пятницы белгородцам начнут выплачивать по 150 тысяч рублей: кто в списке?

Posted 24 сентября, 06:57
Published 24 сентября, 06:57
Modified 24 сентября, 07:09
Updated 24 сентября, 07:09
Жители Белгородской области могут получить выплату в 150 тысяч рублей. Речь идёт о тех, кто потерял имущество и жильё в населённых пунктах, которые сейчас закрыты на въезд. Бел.Ру ранее показало на карте, где они находятся.
Выплаты в 150 тысяч рублей начнут уже с пятницы. На них могут претендовать в первую очередь жители Грайворонского и Шебекинского горокругов, Борисовского района.
Если документы готовы, выплаты должны перевести в ближайшие две недели. Пока же списки согласовываются с федеральными министерствами.
Кроме того, продолжаются другие выплаты. Как уточнили в региональном правительстве, 10 тыс. рублей назначают жителям белгородского приграничья, вынужденно уехавшим до 15 августа, 15 тыс. рублей — оставившим свои дома после 15 августа.
За вчерашний день деньги получили 149 человек, до конца недели сумму получат ещё 784 мирных жителя.
В сентябре выплату получили 1,1 тыс. человек, а с начала СВО — около 80 тыс. мирных жителей.