С пятницы белгородцам начнут выплачивать по 150 тысяч рублей: кто в списке?

В Белгородской области с начала СВО выплаты получили около 80 тыс. человек

Сюжет Выплаты

В регионе продолжают назначать выплаты тем, кто так или иначе пострадал от обстрелов: потерявшим имущество, жильё, проживавшим в сёлах с ЧС. С начала СВО деньги получили около 80 тыс. человек, заявил губернатор Вячеслав Гладков. На этой неделе начнутся выплаты в 150 тыс. рублей. Кому они положены?