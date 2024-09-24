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Posted 24 сентября, 06:57

Published 24 сентября, 06:57

Modified 24 сентября, 07:09

Updated 24 сентября, 07:09

Белгородцам продолжают начислять выплаты

С пятницы белгородцам начнут выплачивать по 150 тысяч рублей: кто в списке?

24 сентября 2024, 06:57
Фото: 1MI
Белгородцам продолжают начислять выплаты

В Белгородской области с начала СВО выплаты получили около 80 тыс. человек

Сюжет
Выплаты
В регионе продолжают назначать выплаты тем, кто так или иначе пострадал от обстрелов: потерявшим имущество, жильё, проживавшим в сёлах с ЧС. С начала СВО деньги получили около 80 тыс. человек, заявил губернатор Вячеслав Гладков. На этой неделе начнутся выплаты в 150 тыс. рублей. Кому они положены?

Жители Белгородской области могут получить выплату в 150 тысяч рублей. Речь идёт о тех, кто потерял имущество и жильё в населённых пунктах, которые сейчас закрыты на въезд. Бел.Ру ранее показало на карте, где они находятся.

Выплаты в 150 тысяч рублей начнут уже с пятницы. На них могут претендовать в первую очередь жители Грайворонского и Шебекинского горокругов, Борисовского района.

Если документы готовы, выплаты должны перевести в ближайшие две недели. Пока же списки согласовываются с федеральными министерствами.

Кроме того, продолжаются другие выплаты. Как уточнили в региональном правительстве, 10 тыс. рублей назначают жителям белгородского приграничья, вынужденно уехавшим до 15 августа, 15 тыс. рублей — оставившим свои дома после 15 августа.

За вчерашний день деньги получили 149 человек, до конца недели сумму получат ещё 784 мирных жителя.

В сентябре выплату получили 1,1 тыс. человек, а с начала СВО — около 80 тыс. мирных жителей.

Больше 19 тысяч белгородцев из приграничья получили выплаты в 10 и 15 тысяч рублей
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#Общество#Белгородская область#Выплаты#Белгород#Вячеслав Гладков
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