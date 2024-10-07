bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 октября, 07:48

Published 7 октября, 07:48

Modified 7 октября, 07:50

Updated 7 октября, 07:50

Архивное фото: Мариуполь

Помощь от властей для белгородских НКО: что известно?

7 октября 2024, 07:48
Фото: 1MI
Архивное фото: Мариуполь

НКО в белгородском приграничье получат выплаты по три МРОТ на сотрудника

Работникам социально ориентированных НКО на территориях, которые постоянно обстреливаются, выплатят по три МРОТа. Такую меру поддержки поддержали власти.

Белгородские некоммерческие организации могут получить помощь от региональных властей. Для этого они должны быть внесены в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций.

Получить выплату в размере трёх МРОТ на каждого сотрудника могут НКО, которые находятся в Белгороде, Шебекинском и Грайворонском округе, а также 14 поселений Белгородского района:

  • Октябрьский
  • Разумное
  • Беловское
  • Бессоновка
  • Головино
  • Дубовое
  • Красный Октябрь
  • Крутой Лог
  • Майский
  • Малиновское
  • Никольское
  • Таврово
  • Щетиновка
  • Ясные Зори

Всего в регионе 694 социально ориентированных НКО, на вышеперечисленных территориях таких организаций 312, там работает 3182 человека. Сейчас МРОТ — это 19 242 рубля, общий объём поддержки составит 183,6 млн рублей.

Обстрелы и гибель близких: с какими проблемами помогают психологи белгородцам
Узнать подробнее
Читайте также:
Третий обстрел Шебекино за день. Ранена ещё одна женщинаПод Белгородом после обстрела «прилетело» в дом, но убирать последствия не торопятся
#Алёна Мальцева#Помощь#Белгород#Нко#Обстрелы
Подпишитесь