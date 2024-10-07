Помощь от властей для белгородских НКО: что известно?

Posted 7 октября, 07:48
Published 7 октября, 07:48
Modified 7 октября, 07:50
Updated 7 октября, 07:50
Белгородские некоммерческие организации могут получить помощь от региональных властей. Для этого они должны быть внесены в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций.
Получить выплату в размере трёх МРОТ на каждого сотрудника могут НКО, которые находятся в Белгороде, Шебекинском и Грайворонском округе, а также 14 поселений Белгородского района:
Всего в регионе 694 социально ориентированных НКО, на вышеперечисленных территориях таких организаций 312, там работает 3182 человека. Сейчас МРОТ — это 19 242 рубля, общий объём поддержки составит 183,6 млн рублей.