Гладков рассказал о планах серьёзно обновить сети водоснабжения к 2028 году

Posted 4 октября, 13:46
Published 4 октября, 13:46
Modified 4 октября, 13:48
Updated 4 октября, 13:48
Белоблводоканал вместе с местными властями представил планы развития водопровода и канализации для каждого района на следующие три года. Жители поддержали предложения, но внесли несколько изменений. После корректировки планов их вновь презентуют.
«В понедельник заслушаю доклад на оперативном заседании областного правительства в 9 часов утра. И, конечно, посмотрим, насколько коррелируются пожелания жителей с теми планами, которые были первоначально озвучены руководством водоканала на заседании областного правительства. Если потребуется корректировка, то мы её проведем», — объявил Вячеслав Гладков.
В настоящее время проблемы с водой есть в Белгородском, Ракитянском, Корочанском, Ровеньском районах, а также в Старооскольском и Губкинском округах. За последние два года провели около 685 работ по улучшению водоснабжения, общая стоимость которых составила примерно 7,6 млрд рублей.
Для решения этой проблемы планируется использовать средства из регионального бюджета и федеральных программ, например, в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Всего на решение проблемы может уйти 19 млрд рублей.
В Старооскольском округе для улучшения водопроводной инфраструктуры планируется провести капремонт аварийных участков длиной около 29 километров. Также там построят новые скважины и башни и реконструируют 45 километров водопроводных сетей для новых районов. Также могут провести капремонт 2,8 километра сетей и построить новые 16,9 километра сетей.
В планы по реконструкции водопроводно-канализационного хозяйства за три года входит около 400 различных мероприятий. Главное, чего хотят этим добиться, — это сократить дефицит воды, уменьшить аварийность на сетях, повысить надёжность. Благодаря этому жизнь может улучшиться у 80% жителей Белгородской области.