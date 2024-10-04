Гладков рассказал о планах серьёзно обновить сети водоснабжения к 2028 году

В настоящее время проблемы с водой есть в Белгородском, Ракитянском, Корочанском, Ровеньском районах, а также в Старооскольском и Губкинском округах. За последние два года провели около 685 работ по улучшению водоснабжения, общая стоимость которых составила примерно 7,6 млрд рублей.