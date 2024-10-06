Юных белгородцев научат не попадаться на удочку мошенников

Posted 6 октября, 08:39
Published 6 октября, 08:39
Modified 6 октября, 08:41
Updated 6 октября, 08:41
В этом году в российских школах и университетах стартуют уроки по кибербезопасности. Занятия будут проводить для борьбы с финансовым мошенничеством.
Во время уроков студенты и школьники узнают о методах работы преступников и научатся распознавать их схемы в ходе игровых занятий. При этом никаких экзаменов по предмету проводить не планируется — занятия будут нести только просветительский характер.
Первый зампред комитета Госдумы Яна Лантратова подчеркнула, что дети становятся лёгкими жертвами мошенничества, так как активно пользуются интернетом, не имея при этом достаточного опыта критического мышления.
«Такая аудитория — настоящая находка для мошенников и преступников. Не каждый взрослый может противостоять интернет-угрозам, а большинство детей начинают использовать виртуальные сервисы в опережение своего психического развития, не обладая способностью критически воспринимать информацию в Сети», — отметила депутат.