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Posted 4 октября, 12:05

Published 4 октября, 12:05

Modified 4 октября, 12:05

Updated 4 октября, 12:05

Патологоанатом «сливал» информацию об умерших белгородцах ритуальному агентству

Завершилось расследование дела врача, «сливавшего» данные умерших белгородцев

4 октября 2024, 12:05
Фото: Изображение Midjourney
Патологоанатом «сливал» информацию об умерших белгородцах ритуальному агентству
Сюжет
Взятка
В отношении патологоанатома, который получил взятку за предоставление информации о смерти жителей, возбудили уголовное дело. Вскоре его материалы направят в суд, рассказали в региональном следкоме.

В Яковлевском городском округе местная жительница занималась оказанием ритуальных услуг. Чтобы заработать больше денег, она подкупила полицейского и патологоанатома — те после получения взятки начали сообщать женщине о смерти жителей Томаровки и других ближайших сёл. В отношении жительницы возбудили уголовное дело.

Чуть позже следствие выяснило подробности. Происходили преступления в период с декабря 2021 года по май 2022 года. Тогда патологоанатом получил деньги и передавал все сведения предпринимательнице. Письменный договор о сотрудничестве они не заключали.

В отношении врача возбудили уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ («Получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя»). Расследование дела завершено, материалы вскоре отправят в суд на рассмотрение.

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