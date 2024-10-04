Завершилось расследование дела врача, «сливавшего» данные умерших белгородцев

Posted 4 октября, 12:05
Published 4 октября, 12:05
Modified 4 октября, 12:05
Updated 4 октября, 12:05
В Яковлевском городском округе местная жительница занималась оказанием ритуальных услуг. Чтобы заработать больше денег, она подкупила полицейского и патологоанатома — те после получения взятки начали сообщать женщине о смерти жителей Томаровки и других ближайших сёл. В отношении жительницы возбудили уголовное дело.
Чуть позже следствие выяснило подробности. Происходили преступления в период с декабря 2021 года по май 2022 года. Тогда патологоанатом получил деньги и передавал все сведения предпринимательнице. Письменный договор о сотрудничестве они не заключали.
В отношении врача возбудили уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ («Получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя»). Расследование дела завершено, материалы вскоре отправят в суд на рассмотрение.