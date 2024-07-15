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Занимавшаяся ритуальными услугами белгородка пойдёт под суд за дачу взяток

Бизнесвумен под Белгородом подкупила участковых, чтобы первой узнавать о смертях

15 июля 2024, 08:18
Фото: 1MI

Занимавшаяся ритуальными услугами белгородка пойдёт под суд за дачу взяток

В Яковлевском горокруге задержана предпринимательница, которая занимается оказанием ритуальных услуг. С целью подзаработать женщина подкупила двух местных участковых полиции и патологоанатома. Подробнее о деле рассказали в пресс-службе региональной прокураторы.

Следствие утверждает, что яковлевская бизнесвумен, занимающаяся оказанием ритуальных услуг, пыталась заработать незаконным путём. Она заключила сделку с двумя участковыми уполномоченными полиции и заплатила им за то, чтобы первой узнавать о смерти жителей Томаровки и близлежащих сёл. Её целью было опередить конкурентов в предложении своих услуг родственникам умерших.

А чтобы ускорить процесс выдачи медицинских свидетельств о смерти, женщина, к тому же, давала взятку и местному патологоанатому.

Один из жителей района обратился к правоохранителям, и схема гражданки была вскрыта.

Участковых полиции уволили со службы, а в отношении белгородки возбудили уголовное дело. Теперь ей грозит до восьми лет лишения свободы.

По результатам расследования уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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#Татьяна Вознюк#Белгородская область#Происшествия#Прокуратура#Уголовное дело#Взятка#Участковый#Следствие#Томаровка#Ритуальные услуги#Белгород#Патологоанатом#Подкуп#Яковлевский горокруг
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