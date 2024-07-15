Бизнесвумен под Белгородом подкупила участковых, чтобы первой узнавать о смертях

Следствие утверждает, что яковлевская бизнесвумен, занимающаяся оказанием ритуальных услуг, пыталась заработать незаконным путём. Она заключила сделку с двумя участковыми уполномоченными полиции и заплатила им за то, чтобы первой узнавать о смерти жителей Томаровки и близлежащих сёл. Её целью было опередить конкурентов в предложении своих услуг родственникам умерших.