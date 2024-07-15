Бизнесвумен под Белгородом подкупила участковых, чтобы первой узнавать о смертях

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
Следствие утверждает, что яковлевская бизнесвумен, занимающаяся оказанием ритуальных услуг, пыталась заработать незаконным путём. Она заключила сделку с двумя участковыми уполномоченными полиции и заплатила им за то, чтобы первой узнавать о смерти жителей Томаровки и близлежащих сёл. Её целью было опередить конкурентов в предложении своих услуг родственникам умерших.
А чтобы ускорить процесс выдачи медицинских свидетельств о смерти, женщина, к тому же, давала взятку и местному патологоанатому.
Один из жителей района обратился к правоохранителям, и схема гражданки была вскрыта.
Участковых полиции уволили со службы, а в отношении белгородки возбудили уголовное дело. Теперь ей грозит до восьми лет лишения свободы.
По результатам расследования уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.