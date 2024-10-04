Сотрудник ОЭМК стал лучшим уполномоченным по охране труда

Posted 4 октября, 11:03
Published 4 октября, 11:03
Modified 4 октября, 11:05
Updated 4 октября, 11:05
Он одержал победу в номинации «Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха».
Итоги конкурса подводились по 12 показателям. Среди них: количество нарушений, выявленных на основании проведенных уполномоченными проверок, а также внесённых и реализованных предложений по охране и улучшению условий труда; участие в совместных проверках со службами охраны труда, органами общественного и государственного надзора и контроля; участие уполномоченных в разрешении трудовых споров. Сотрудник ОЭМК по всем критериям получил высокие оценки. Также учитывались показатели травматизма и безопасности в структурном подразделении, обеспечение работников средствами индивидуальной защиты.
«В теплосиловом цехе есть опасные факторы, такие как пар, горячее водоснабжение. Поэтому соблюдение требований безопасности — неотъемлемая часть нашей работы, — говорит Андрей Рыбалка. — Обязанности уполномоченного позволяют мне постоянно развиваться, совершенствовать свои знания и навыки».
В конкурсе участвовали 13 общероссийских, межрегиональных профсоюзов и одно территориальное объединение организаций профсоюзов, которые представили 71 участника.