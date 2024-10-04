Сотрудник ОЭМК стал лучшим уполномоченным по охране труда

Итоги конкурса подводились по 12 показателям. Среди них: количество нарушений, выявленных на основании проведенных уполномоченными проверок, а также внесённых и реализованных предложений по охране и улучшению условий труда; участие в совместных проверках со службами охраны труда, органами общественного и государственного надзора и контроля; участие уполномоченных в разрешении трудовых споров. Сотрудник ОЭМК по всем критериям получил высокие оценки. Также учитывались показатели травматизма и безопасности в структурном подразделении, обеспечение работников средствами индивидуальной защиты.