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Posted 4 октября, 11:03

Published 4 октября, 11:03

Modified 4 октября, 11:05

Updated 4 октября, 11:05

Сотрудник ОЭМК стал лучшим уполномоченным по охране труда

Сотрудник ОЭМК стал лучшим уполномоченным по охране труда

4 октября 2024, 11:03
Фото: ОЭМК
Сюжет
Конкурс
Слесарь теплосилового цеха Оскольского электрометаллургического комбината им. А. А. Угарова (входит в компанию «Металлоинвест») Андрей Рыбалка признан победителем смотра-конкурса Федерации независимых профсоюзов России «Лучший уполномоченный по охране труда в 2022–2023 годах».

Он одержал победу в номинации «Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха».

Итоги конкурса подводились по 12 показателям. Среди них: количество нарушений, выявленных на основании проведенных уполномоченными проверок, а также внесённых и реализованных предложений по охране и улучшению условий труда; участие в совместных проверках со службами охраны труда, органами общественного и государственного надзора и контроля; участие уполномоченных в разрешении трудовых споров. Сотрудник ОЭМК по всем критериям получил высокие оценки. Также учитывались показатели травматизма и безопасности в структурном подразделении, обеспечение работников средствами индивидуальной защиты.

«В теплосиловом цехе есть опасные факторы, такие как пар, горячее водоснабжение. Поэтому соблюдение требований безопасности — неотъемлемая часть нашей работы, — говорит Андрей Рыбалка. — Обязанности уполномоченного позволяют мне постоянно развиваться, совершенствовать свои знания и навыки».

В конкурсе участвовали 13 общероссийских, межрегиональных профсоюзов и одно территориальное объединение организаций профсоюзов, которые представили 71 участника.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Металлоинвест#Охрана труда#Конкурс#Безопасность#Белгород#Электрическая энергия#Федерация независимых профсоюзов России
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