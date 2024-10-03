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Posted 3 октября, 11:15

Published 3 октября, 11:15

Modified 3 октября, 11:17

Updated 3 октября, 11:17

ОЭМК приобрел два бульдозера отечественного производства

ОЭМК приобрел два бульдозера отечественного производства

3 октября 2024, 11:15
Фото: ОЭМК
В автопарк Оскольского электрометаллургического комбината им. А. А. Угарова (входит в компанию «Металлоинвест») поступили два бульдозера марки ЧЕТРА Т9 производства Чебоксарского завода промышленных тракторов.

Техника будет применяться в цехе обжига извести на загрузке известняком сырьевых бункеров вращающихся печей обжига извести, а также при планировке открытого склада известняка при выгрузке полувагонов. В цехе благоустройства бульдозеры используют на полигоне захоронения твёрдых промышленных отходов.

«Машины обладают компактным размером, высокой маневренностью и хорошей мощностью: тяговое усилие 20 тонн позволяет передвигать груз весом почти таким же, как сам бульдозер», — прокомментировал начальник автоколонны цеха благоустройства ОЭМК Владислав Гуркин.

Техника удобна и для водителей: кабина обеспечивает максимальный обзор, управление производится с помощью джойстиков, а не рычагов. Есть функция подогрева кабины в холодное время.

Бульдозеры Четра Т9 соответствуют экологическим стандартам эксплуатации.

На ОЭМК реализуется проект по повышению транспортной безопасности
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Оэмк#Белгород#Мощность#Бульдозеры#Экологические стандарты#ЧЕТРА Т9
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