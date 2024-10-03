ОЭМК приобрел два бульдозера отечественного производства

Posted 3 октября, 11:15
Published 3 октября, 11:15
Modified 3 октября, 11:17
Updated 3 октября, 11:17
Техника будет применяться в цехе обжига извести на загрузке известняком сырьевых бункеров вращающихся печей обжига извести, а также при планировке открытого склада известняка при выгрузке полувагонов. В цехе благоустройства бульдозеры используют на полигоне захоронения твёрдых промышленных отходов.
«Машины обладают компактным размером, высокой маневренностью и хорошей мощностью: тяговое усилие 20 тонн позволяет передвигать груз весом почти таким же, как сам бульдозер», — прокомментировал начальник автоколонны цеха благоустройства ОЭМК Владислав Гуркин.
Техника удобна и для водителей: кабина обеспечивает максимальный обзор, управление производится с помощью джойстиков, а не рычагов. Есть функция подогрева кабины в холодное время.
Бульдозеры Четра Т9 соответствуют экологическим стандартам эксплуатации.