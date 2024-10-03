ОЭМК приобрел два бульдозера отечественного производства

Техника будет применяться в цехе обжига извести на загрузке известняком сырьевых бункеров вращающихся печей обжига извести, а также при планировке открытого склада известняка при выгрузке полувагонов. В цехе благоустройства бульдозеры используют на полигоне захоронения твёрдых промышленных отходов.