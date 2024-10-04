На ОЭМК определены лучшие специалисты по рабочим профессиям

«Конкурс профессионального мастерства прошёл на комбинате в 18-й раз. Я участвую в нём более пяти лет, и уже занимал призовые места, — рассказал фрезеровщик управления по производству запасных частей ОЭМК Андрей Усов. — В этом году деталь была более сложная, но по качеству мне удалось её сделать очень хорошо. Я доволен. Конкурс — хорошая мотивация для развития».