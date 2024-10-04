На ОЭМК определены лучшие специалисты по рабочим профессиям

Posted 4 октября, 07:30
Published 4 октября, 07:30
Modified 4 октября, 07:32
Updated 4 октября, 07:32
Практическое задание для токарей заключалось в изготовлении корпуса уплотнения, который применяется в оборудовании роликовых секций машины непрерывного литья заготовок электросталеплавильного цеха. Электрогазосварщики варили трубы в неповоротном положении под углом в 45 градусов. Фрезеровщики изготавливали клеммовый зажим, который тоже применяется в электросталеплавильном цехе. Конкурсная деталь для слесарей-ремонтников практического применения не имеет. Но при её изготовлении участники должны показали весь спектр профессиональных навыков.
Победители конкурса были определены в двух возрастных номинациях — до 35 лет и старше. Среди фрезеровщиков лучшими признаны станочники широкого профиля управления по производству запасных частей механического цеха (УПЗЧ МЦ) Алексей Груздов и Андрей Усов. Лучшие токари — их коллеги, станочники широкого профиля Василий Финагин и Андрей Алифанов. Первые места среди электрогазосварщиков в своих возрастных группах заняли специалисты ремонтно-механического управления цеха ремонта металлургического оборудования (РМУ ЦРМО) Иван Коротких и Юрий Салов. Лучшие слесари-ремонтники — Кирилл Смоленцев (РМУ ЦРМО) и Константин Сорокин (УПЗЧ МЦ).
Призовой фонд конкурса: за первое место — 30 000 рублей и годовая надбавка к тарифу или окладу в размере 10%. За второе место — 20 000 и 15 000 — за третье. Конкурсанты, занявших 4 и 5 места получили по 3000 и 2000 рублей соответственно. Также был отмечен самый молодой участник конкурса — станочник широкого профиля УПЗЧ МЦ Роман Корнев (18 лет).
«Конкурс профессионального мастерства прошёл на комбинате в 18-й раз. Я участвую в нём более пяти лет, и уже занимал призовые места, — рассказал фрезеровщик управления по производству запасных частей ОЭМК Андрей Усов. — В этом году деталь была более сложная, но по качеству мне удалось её сделать очень хорошо. Я доволен. Конкурс — хорошая мотивация для развития».