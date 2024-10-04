Собираются ли в Белгородской области отменять тесты на коронавирус при госпитализации

Posted 4 октября, 10:56
Published 4 октября, 10:56
Modified 4 октября, 10:56
Updated 4 октября, 10:56
Житель Белгородской области рассказал министру здравоохранения региона Андрею Иконникову, что его отца госпитализировали с одной проблемой, однако через пару дней у него обнаружили коронавирус.
«Почему мой отец поступил с одной проблемой, а теперь его выписали ещё и с ковидом?» — спросил белгородец.
Житель также поинтересовался, отменили ли тесты на коронавирусную инфекцию при поступлении в медицинские учреждения. Оказалось, что нет.
«Тесты не отменили. На днях в Белгородской ЦРБ ко мне подошёл мужчина с таким же вопросом. В настоящее время по этому поводу проводится проверка. После этого будут определённые выводы сделаны. Перед госпитализацией тесты не отменили и отменять не будем. Именно по той причине, что рост заболеваемости есть: если заболеет один человек, то потом закрывать можно будет всё отделение», — объяснил Андрей Иконников.
Напомним, что в регионе наблюдается рост заболеваемости не только коронавирусной инфекцией, но и ОРВИ. По данным на 27 сентября в регионе было около 70% вакцин от общего объёма поставки.
Всех пациентов с коронавирусом теперь везут в Старый Оскол.