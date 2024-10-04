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Posted 4 октября, 10:56

Published 4 октября, 10:56

Modified 4 октября, 10:56

Updated 4 октября, 10:56

Белгородцы продолжат сдавать тесты на ковид при поступлении в больницу

Собираются ли в Белгородской области отменять тесты на коронавирус при госпитализации

4 октября 2024, 10:56
Фото: 1MI
Белгородцы продолжат сдавать тесты на ковид при поступлении в больницу

Глава белгородского минздрава Иконников ответил на вопрос о тестах на ковид

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Медицина
Рост заболеваемости ковидом и ОРВИ продолжается, поэтому отменять тесты на коронавирусную инфекцию пока не планируют. Однако в некоторых медучреждениях этих тестов почему-то уже нет, если верить белгородцам. Ответил глава минздрава.

Житель Белгородской области рассказал министру здравоохранения региона Андрею Иконникову, что его отца госпитализировали с одной проблемой, однако через пару дней у него обнаружили коронавирус.

«Почему мой отец поступил с одной проблемой, а теперь его выписали ещё и с ковидом?» — спросил белгородец.

Житель также поинтересовался, отменили ли тесты на коронавирусную инфекцию при поступлении в медицинские учреждения. Оказалось, что нет.

«Тесты не отменили. На днях в Белгородской ЦРБ ко мне подошёл мужчина с таким же вопросом. В настоящее время по этому поводу проводится проверка. После этого будут определённые выводы сделаны. Перед госпитализацией тесты не отменили и отменять не будем. Именно по той причине, что рост заболеваемости есть: если заболеет один человек, то потом закрывать можно будет всё отделение», — объяснил Андрей Иконников.

Напомним, что в регионе наблюдается рост заболеваемости не только коронавирусной инфекцией, но и ОРВИ. По данным на 27 сентября в регионе было около 70% вакцин от общего объёма поставки.

Всех пациентов с коронавирусом теперь везут в Старый Оскол.

Близится новая эпидемия? В Белгородской области заметили рост заболеваемости ковидом
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