Лихорадка, усталость, кашель: в Россию пришёл новый вариант коронавируса

Posted 25 сентября, 08:51
Published 25 сентября, 08:51
Modified 25 сентября, 08:51
Updated 25 сентября, 08:51
В России зарегистрировали два случая заболевания новой разновидностью коронавирусной инфекции — ХЕС. Их обнаружили в Ростовской области и в Уфе.
Новый вариант болезни распространяется так же, как и основной. К его симптомам относятся лихорадка, боль в горле и теле, кашель, потеря обоняния и аппетита, усталость, головная боль и насморк.
Полностью поправиться можно за несколько недель. Однако восстановление занимает больше времени, чем при других штаммах.
В Роспотребнадзоре отметили, что новый вариант коронавируса наиболее распространён во Франции, Германии и Великобритании.