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Posted 25 сентября, 08:51

Published 25 сентября, 08:51

Modified 25 сентября, 08:51

Updated 25 сентября, 08:51

Новый вариант коронавируса зарегистрировали в РФ

Лихорадка, усталость, кашель: в Россию пришёл новый вариант коронавируса

25 сентября 2024, 08:51
Фото: Изображение Midjourney
Новый вариант коронавируса зарегистрировали в РФ

Первые случаи заражения новым вариантом ковида зарегистрировали в РФ

Сюжет
Заболеваемость
У жителей Уфы и Ростовской области обнаружили вариант коронавируса ХЕС. Лечение не занимает много времени, однако процесс восстановления длится долго. Подробнее о симптомах рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора и РБК.

В России зарегистрировали два случая заболевания новой разновидностью коронавирусной инфекции — ХЕС. Их обнаружили в Ростовской области и в Уфе.

Новый вариант болезни распространяется так же, как и основной. К его симптомам относятся лихорадка, боль в горле и теле, кашель, потеря обоняния и аппетита, усталость, головная боль и насморк.

Полностью поправиться можно за несколько недель. Однако восстановление занимает больше времени, чем при других штаммах.

В Роспотребнадзоре отметили, что новый вариант коронавируса наиболее распространён во Франции, Германии и Великобритании.

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#Александра Склярова#Здоровье#Заболеваемость#Россия#Коронавирус#Ковид#Ростовская область#Уфа#Штамм
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