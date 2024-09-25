Лихорадка, усталость, кашель: в Россию пришёл новый вариант коронавируса

Первые случаи заражения новым вариантом ковида зарегистрировали в РФ

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У жителей Уфы и Ростовской области обнаружили вариант коронавируса ХЕС. Лечение не занимает много времени, однако процесс восстановления длится долго. Подробнее о симптомах рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора и РБК.