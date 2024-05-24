FLiRT: что известно о новом штамме коронавируса и чем он опасен?

В России начал распространяться новый штамм коронавирусной инфекции под названием FLiRT. В стране зафиксировали уже порядка 180 случаев его заражения, а врачи предрекают новую эпидемию, которая может обрушиться на россиян уже этим летом. Что это за вирус и как распознать его симптомы? Рассказываем.

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