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Published Сегодня, 10:21

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Updated Сегодня, 10:23

FLiRT: что известно о новом штамме коронавируса и чем он опасен?

FLiRT: что известно о новом штамме коронавируса и чем он опасен?

24 мая 2024, 10:21
Фото: Изображение Midjourney
В России начал распространяться новый штамм коронавирусной инфекции под названием FLiRT. В стране зафиксировали уже порядка 180 случаев его заражения, а врачи предрекают новую эпидемию, которая может обрушиться на россиян уже этим летом. Что это за вирус и как распознать его симптомы? Рассказываем.
Сюжет
Ковид

Если в середине мая представители Роспотребнадзора заявляли, что в России заболевших новым штаммом коронавирусной инфекции нет, то уже спустя неделю их количество превышало 170. Всего, по официальной информации, россияне заболели тремя вариантами штамма: трое пациентов подхватили KP.2, пятеро — KP.1.1, ещё 170 — KS.1.

Такое быстрое распространении инфекции врачи снова связали с частыми контактами между людьми на майских праздниках. При этом в России всё ещё чаще встречаются пациенты с Омикроном, а в других странах быстрее распространяется KP.2.

Что из себя представляет новый штамм?

Известно, что штамм FLiRT является частью семейства Omicron и родственником доминирующего варианта JN.1, однако новый штамм всё-таки не такой заразный — инфекционность меньше более чем в десять раз.

Понять, что вы болеете именно новой разновидностью коронавируса, можно по следующим признакам:

  • кашель и боль в горле;
  • высокая температура;
  • головная и мышечная боли;
  • отсутствие вкуса у пищи и напитков или запахов.

При этом подобные симптомы встречаются и при обычной простуде, поэтому важно обратиться к врачу и сдать соответствующий тест, чтобы непреднамеренно не заразить окружающих людей. Заниматься самолечением не рекомендуется.

Здоровым же людям советуют чаще мыть руки, протирать поверхности и гаджеты спиртовыми салфетками, чаще проветривать помещения и по возможности меньше контактировать с заболевшими людьми.

Насколько он опасен?

Большинство вирусологов сходятся во мнении, что новый штамм FLiRT не опасен для человечества. Вероятно, опасные последствия этого заболевания могут проявиться только спустя время, однако в настоящее время переживать пока не о чем.

Доктор биологических наук Ольга Карпова считает, что людям пора привыкать к различным коронавирусным инфекциям, поскольку в скором времени могут появиться новые разновидности.

Впервые FLiRT выявили в марте, поэтому всплеск заболеваемости прогнозируется на летнее время. В то же время специалисты считают, что такой же сильной проблемы с заболеваемостью, как в 2019 году, быть не должно.

Чего опасаются врачи?

Некоторые специалисты считают, что вскоре вакцина перестанет действовать на новые штаммы коронавирусной инфекции, поскольку полученные ранее антитела могут оказаться неэффективными. Эту потенциальную проблему сейчас изучают учёные. В то же время от тяжёлых случаев болезни вакцина всё же должна уберечь.

На сегодняшний день по всему миру выявлено 775,5 млрд случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Новый штамм вскоре могут зафиксировать в Канаде, Великобритании, Автралии, Таиланде и Индии. Сейчас пациенты с FLiRT есть в 15 странах, большая часть из которых находится в Европе.

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#Александра Склярова#Общество#Ковид#Коронавирус FLiRT
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