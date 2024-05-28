А есть ли FLiRT? Симптомы нового коронавируса

В ведомстве отметили, что важно не пренебрегать мерами профилактики — чаще мыть руки, проветривать помещения, дезинфицировать рабочие поверхности и гаджеты, избегать контактов с людьми с признаками заболевания. И самое главное не заниматься самолечением, а сразу же обращаться к врачу, чтобы избежать негативных последствий для здоровья.