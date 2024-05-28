А есть ли FLiRT? Симптомы нового коронавируса

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
Modified Сегодня, 08:23
Updated Сегодня, 08:23
По данным на 27 мая на территории Белгородской области случаев заражения новым штаммом коронавируса FLiRT не зарегистрировано. Об этом Бел.Ру сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
В ведомстве добавили, что клинические симптомы при заражении схожи с клиническими симптомами новой коронавирусной инфекции, характерной для штамма «Омикрон». Это лихорадка, кашель, боль в горле, слабость, головная боль, мышечные боли, потеря вкуса или обоняния и др.
В ведомстве отметили, что важно не пренебрегать мерами профилактики — чаще мыть руки, проветривать помещения, дезинфицировать рабочие поверхности и гаджеты, избегать контактов с людьми с признаками заболевания. И самое главное не заниматься самолечением, а сразу же обращаться к врачу, чтобы избежать негативных последствий для здоровья.
В Роспотребнадзоре также добавили, что прогнозируемый подъём заболеваемости ковидом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями ожидается в осенне-зимний период.