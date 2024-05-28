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Published Сегодня, 08:21

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Updated Сегодня, 08:23

В белгородском Роспотребнадзоре рассказали о новом штамме ковида

А есть ли FLiRT? Симптомы нового коронавируса

28 мая 2024, 08:21
Фото: Изображение Midjourney

В белгородском Роспотребнадзоре рассказали о новом штамме ковида

В России начал распространяться новый штамм коронавирусной инфекции под названием FLiRT. Журналисты Бел.Ру выяснили, зафиксирован ли он в Белгородской области.

По данным на 27 мая на территории Белгородской области случаев заражения новым штаммом коронавируса FLiRT не зарегистрировано. Об этом Бел.Ру сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

В ведомстве добавили, что клинические симптомы при заражении схожи с клиническими симптомами новой коронавирусной инфекции, характерной для штамма «Омикрон». Это лихорадка, кашель, боль в горле, слабость, головная боль, мышечные боли, потеря вкуса или обоняния и др.

В ведомстве отметили, что важно не пренебрегать мерами профилактики — чаще мыть руки, проветривать помещения, дезинфицировать рабочие поверхности и гаджеты, избегать контактов с людьми с признаками заболевания. И самое главное не заниматься самолечением, а сразу же обращаться к врачу, чтобы избежать негативных последствий для здоровья.

В Роспотребнадзоре также добавили, что прогнозируемый подъём заболеваемости ковидом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями ожидается в осенне-зимний период.

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