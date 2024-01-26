Больше 200 человек заразились ковидом в Белгородской области, есть жертва

Что касается районов, то лидерами по приросту заболевших стали Белгород (+78 человек), Старооскольский горокруг (+26 человек), а также Шебекинский горокруг (+22 человека). Есть и те районы, где ситуация с заболеваемостью не изменилась. Это Краснояружский, Ракитянский районы и Алексеевский горокруг.