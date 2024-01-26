Больше 200 человек заразились ковидом в Белгородской области, есть жертва

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
В Белгородской области пенсионерка 1946 года рождения скончалась от коронавируса. Жительница Чернянского района проходила лечение в Старооскольской окружной больнице.
По состоянию на 26 января в Белгородской области ковидом заразились ещё 205 жителей. Всего заболевших в регионе, согласно статистике, насчитывалось более 181 тыс. Выздоровели ещё 139 человек. Всего завершили лечение почти 179 тыс. пациентов. В больницах с ковидом на данный момент остаются 80 жителей региона.
Добавим, что с начала подсчёта статистики в Белгородской области из-за коронавируса скончались 2373 человека.
Что касается районов, то лидерами по приросту заболевших стали Белгород (+78 человек), Старооскольский горокруг (+26 человек), а также Шебекинский горокруг (+22 человека). Есть и те районы, где ситуация с заболеваемостью не изменилась. Это Краснояружский, Ракитянский районы и Алексеевский горокруг.
Напомним, 19 января из-за коронавируса скончался пожилой житель Губкина. Мужчина лечился в окружной больнице Старого Оскола.