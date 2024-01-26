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Врач

Больше 200 человек заразились ковидом в Белгородской области, есть жертва

26 января 2024, 11:06
Фото: 1MI
Врач

Белгородка заболела ковидом и умерла в больнице

В оперштабе сообщили о смерти пациентки, болевшей коронавирусом, в окружной больнице Старого Оскола. Скончалась пенсионерка из Чернянского района. Коронавирусом тем временем заразились ещё 205 белгородцев.

В Белгородской области пенсионерка 1946 года рождения скончалась от коронавируса. Жительница Чернянского района проходила лечение в Старооскольской окружной больнице.

По состоянию на 26 января в Белгородской области ковидом заразились ещё 205 жителей. Всего заболевших в регионе, согласно статистике, насчитывалось более 181 тыс. Выздоровели ещё 139 человек. Всего завершили лечение почти 179 тыс. пациентов. В больницах с ковидом на данный момент остаются 80 жителей региона.

Добавим, что с начала подсчёта статистики в Белгородской области из-за коронавируса скончались 2373 человека.

Что касается районов, то лидерами по приросту заболевших стали Белгород (+78 человек), Старооскольский горокруг (+26 человек), а также Шебекинский горокруг (+22 человека). Есть и те районы, где ситуация с заболеваемостью не изменилась. Это Краснояружский, Ракитянский районы и Алексеевский горокруг.

Напомним, 19 января из-за коронавируса скончался пожилой житель Губкина. Мужчина лечился в окружной больнице Старого Оскола.

Статистика по коронавирусуСтатистика по коронавирусу
Статистика по коронавирусуСтатистика по коронавирусу
Статистика по коронавирусу
Фото: оперштаб Белгородской области
Ковид даёт о себе знать: заразились более 200 белгородцев, один человек умер
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