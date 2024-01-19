Ковид даёт о себе знать: заразились более 200 белгородцев, один человек умер

В Белгородской области 213 человек заразились коронавирусом

Несмотря на то, что заболевших коронавирусной инфекцией за последнюю неделю стало меньше в шесть раз, в регионе всё ещё сохраняются летальные случаи. Сегодня в региональном минздраве сообщили о смерти пожилого жителя Губкина.