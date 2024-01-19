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Posted Сегодня, 12:58

Published Сегодня, 12:58

Modified Сегодня, 13:01

Updated Сегодня, 13:01

Врачи

Ковид даёт о себе знать: заразились более 200 белгородцев, один человек умер

19 января 2024, 12:58
Фото: Midjourney
Врачи

В Белгородской области 213 человек заразились коронавирусом

Несмотря на то, что заболевших коронавирусной инфекцией за последнюю неделю стало меньше в шесть раз, в регионе всё ещё сохраняются летальные случаи. Сегодня в региональном минздраве сообщили о смерти пожилого жителя Губкина.

За неделю в Белгородской области 213 человек заразились коронавирусной инфекцией. По состоянию на 19 января в регионе выздоровели ещё 189 пациентов. 90 белгородцев госпитализированы, однако в тяжёлом состоянии никто не находится.

Наибольший прирост по заболевшим показали Белгород и Старооскольский городской округ — 86 и 33 пациента соответственно.

При этом от коронавирусной инфекции скончался один пожилой житель Губкина. Мужчина 1945 года рождения проходил лечение на базе Старооскольской окружной больницы.

Отметим, что за прошедшую неделю заболеваемость COVID-19 резко сократилась: по состоянию на 12 января в регионе болели 1257 человек. На этой неделе новых заражённых оказалось более чем на тысячу меньше.

Ранее в НИУ «БелГУ» создали приложение, которое помогает по симптомам пациентов определить, как протекает болезнь.

За две недели нового года больше тысячи белгородцев слегли с коронавирусом
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#Белгородская область#Медицина#Новости Белгорода#Белгород#Ковид#Александра Склярова#Коронавирус заболеваемость
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