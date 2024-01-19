Ковид даёт о себе знать: заразились более 200 белгородцев, один человек умер

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
За неделю в Белгородской области 213 человек заразились коронавирусной инфекцией. По состоянию на 19 января в регионе выздоровели ещё 189 пациентов. 90 белгородцев госпитализированы, однако в тяжёлом состоянии никто не находится.
Наибольший прирост по заболевшим показали Белгород и Старооскольский городской округ — 86 и 33 пациента соответственно.
При этом от коронавирусной инфекции скончался один пожилой житель Губкина. Мужчина 1945 года рождения проходил лечение на базе Старооскольской окружной больницы.
Отметим, что за прошедшую неделю заболеваемость COVID-19 резко сократилась: по состоянию на 12 января в регионе болели 1257 человек. На этой неделе новых заражённых оказалось более чем на тысячу меньше.
Ранее в НИУ «БелГУ» создали приложение, которое помогает по симптомам пациентов определить, как протекает болезнь.