«В ковид было легче». Владелец «Потапыча» — о бизнесе в Белгороде

ООО «Потапыч» зарегистрировано в Белгороде с 2006 года. За долгое время своего существования «Потапыч» стал настоящим неофициальным символом Белгорода, а также поводом для множества шуток и мемов. Несмотря на то, что кухню сети часто критикуют, об этих ресторанах знает, без преувеличения, каждый белгородец. При этом заведения сети исправно пользуются большой популярностью — во многом из-за низких цен.