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Posted 19 сентября, 06:26

Published 19 сентября, 06:26

Modified 19 сентября, 06:28

Updated 19 сентября, 06:28

Добровольно? Сколько замов губернатора Белгородской области привились от ковида

Добровольно? Сколько замов губернатора Белгородской области привились от ковида

19 сентября 2024, 06:26
Фото: 1MI
Сюжет
Губернатор
Прошлой осенью губернатор Вячеслав Гладков дал указание обязательно привить всех руководителей органов власти и подведомственных учреждений. Журналисты Бел.Ру попытались выяснить, сколько чиновников прошли вакцинацию и были ли приняты какие-либо дисциплинарные меры.

Как отметил глава региона в прошлом году, отсутствие прививок может привести к повышению заболеваемости и дестабилизации руководящего аппарата. Журналисты Бел.Ру направили официальный запрос в региональное правительство и выяснили, что губернатор, его первый заместитель и остальные заместители, которые не имели медицинских ограничений, в 2022 и 2023 году прошли вакцинацию от ковида и гриппа.

Что касается муниципальных служащих, в региональном правительстве статистику не вели, поэтому порекомендовали обратиться непосредственно в администрации районов и округов. Также областные власти не знают, применялись ли к муниципальным служащим, которые отказались от прохождения вакцинации, дисциплинарные меры.

При этом в правительстве отметили, что участие в любой вакцинации является добровольным. Вакцину для профилактики ковида закупают за счёт областного бюджета для иммунизации желающих жителей региона.

Власти также отметили, что вакцинация против COVID-19 включена в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Данные прививки рекомендуется пройти:

  • людям старше 18 лет, ранее не болевшим или не привитым против коронавирусной инфекции;
  • людям в возрасте 60 лет и старше;
  • людям с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями бронхолёгочной системы, туберкулёзом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением;
  • людям с первичными или вторичными иммунодефицитами, в том числе ВИЧ-инфекцией, аутоиммунными заболеваниями, онкологическими/онкогематологическими заболеваниями.

В правительстве добавили, что в настоящее время в регионе план вакцинации каких-либо категорий граждан против ковида не разрабатывался, но в случае изменения эпидемиологической обстановки его подготовят в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и Минздрава России.

Осень — пора вакцинации: прививки сделали 180 тысяч белгородцев
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Губернатор#Статистика#Профилактика#Вакцинация#Эксклюзив#Белгород#Добровольно#Эпидемиология
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