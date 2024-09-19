Добровольно? Сколько замов губернатора Белгородской области привились от ковида

Как отметил глава региона в прошлом году, отсутствие прививок может привести к повышению заболеваемости и дестабилизации руководящего аппарата. Журналисты Бел.Ру направили официальный запрос в региональное правительство и выяснили, что губернатор, его первый заместитель и остальные заместители, которые не имели медицинских ограничений, в 2022 и 2023 году прошли вакцинацию от ковида и гриппа.