Добровольно? Сколько замов губернатора Белгородской области привились от ковида

Posted 19 сентября, 06:26
Published 19 сентября, 06:26
Modified 19 сентября, 06:28
Updated 19 сентября, 06:28
Как отметил глава региона в прошлом году, отсутствие прививок может привести к повышению заболеваемости и дестабилизации руководящего аппарата. Журналисты Бел.Ру направили официальный запрос в региональное правительство и выяснили, что губернатор, его первый заместитель и остальные заместители, которые не имели медицинских ограничений, в 2022 и 2023 году прошли вакцинацию от ковида и гриппа.
Что касается муниципальных служащих, в региональном правительстве статистику не вели, поэтому порекомендовали обратиться непосредственно в администрации районов и округов. Также областные власти не знают, применялись ли к муниципальным служащим, которые отказались от прохождения вакцинации, дисциплинарные меры.
При этом в правительстве отметили, что участие в любой вакцинации является добровольным. Вакцину для профилактики ковида закупают за счёт областного бюджета для иммунизации желающих жителей региона.
Власти также отметили, что вакцинация против COVID-19 включена в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Данные прививки рекомендуется пройти:
В правительстве добавили, что в настоящее время в регионе план вакцинации каких-либо категорий граждан против ковида не разрабатывался, но в случае изменения эпидемиологической обстановки его подготовят в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и Минздрава России.