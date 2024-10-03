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Posted 3 октября, 07:43

Published 3 октября, 07:43

Modified 3 октября, 07:45

Updated 3 октября, 07:45

Сладкие наборы закупят для детей

Власти Белгорода потратят почти 2 млн рублей на сладкие подарки

3 октября 2024, 07:43
Фото: 1MI
Сладкие наборы закупят для детей
Сюжет
Госзакупки
Администрация города опубликовала тендер на закупку сладких подарков к Новому году на сумму в почти 2 млн рублей. Для участия в аукционе у исполнителей есть время до 10 октября, а итоги будут подведены 14 числа.

Администрация Белгорода объявила о поиске подрядчика для поставки новогодних подарочных наборов. Соответствующий контракт был опубликован на сайте госзакупок.

Планируется закупить 1958 наборов. Стоимость каждого составит тысячу рублей, что в общей сложности обойдётся в 1 млн 958 тысяч рублей.

Каждый набор будет весить не менее 1250 г и содержать 52 вида конфет. Ассортимент будет разнообразным: в подарках будут сладости с нугой, карамелью, суфле, глазурью, шоколадом и другими вкусами.

Потенциальные исполнители смогут подать заявку до 10 октября. Итоги электронного аукциона будут подведены 14 числа.

Искали подрядчика для закупки сладких подарков и в мае 2024 года. Тогда на них готовы были потратить больше 16 млн рублей.

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