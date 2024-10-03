Власти Белгорода потратят почти 2 млн рублей на сладкие подарки

Posted 3 октября, 07:43
Published 3 октября, 07:43
Modified 3 октября, 07:45
Updated 3 октября, 07:45
Администрация Белгорода объявила о поиске подрядчика для поставки новогодних подарочных наборов. Соответствующий контракт был опубликован на сайте госзакупок.
Планируется закупить 1958 наборов. Стоимость каждого составит тысячу рублей, что в общей сложности обойдётся в 1 млн 958 тысяч рублей.
Каждый набор будет весить не менее 1250 г и содержать 52 вида конфет. Ассортимент будет разнообразным: в подарках будут сладости с нугой, карамелью, суфле, глазурью, шоколадом и другими вкусами.
Потенциальные исполнители смогут подать заявку до 10 октября. Итоги электронного аукциона будут подведены 14 числа.
Искали подрядчика для закупки сладких подарков и в мае 2024 года. Тогда на них готовы были потратить больше 16 млн рублей.