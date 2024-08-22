Виртуальный технопарк и онлайн-витрина: в Белгороде разработают платформу для бизнеса

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
Портал услуг создадут в Белгороде для взаимодействия бизнеса и администрации. Такая закупка появилась 20 августа. На разработку, обновление и техническую поддержку ресурса готовы выделить 2 млн 228 тысяч рублей.
Сделать платформу должны за 30 дней с момента подписания контракта. Она входит в муниципальную программу «Повышение инвестиционной привлекательности города и формирование благоприятного инвестиционного климата».
Портал, согласно документам закупки, позволит создавать предпринимателям личные кабинеты и инструменты для поддержки, обеспечить прозрачность и доступность информации. Также в условиях указано, что брендовая идентичность сайта должна быть усиленной, что повысит узнаваемость ресурса среди бизнесменов.
Платформа будет автоматизировать:
Напомним, что недавно мэр Белгорода Валентин Демидов рассказал, что в администрации прогнозируют рост плотности бизнеса.