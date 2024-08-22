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Бизнесмен

Виртуальный технопарк и онлайн-витрина: в Белгороде разработают платформу для бизнеса

22 августа 2024, 14:04
Фото: Изображение Midjourney
Бизнесмен

Мэрия Белгорода заказала портал услуг для бизнеса за 2,2 млн рублей

Ресурс для предпринимателей Белгорода заказала мэрия. Через платформу можно будет создавать личный кабинет, получать поддержку, размещаться на онлайн-витринах «Сделано в Белгороде» и «Виртуальный технопарк креативных индустрий города Белгорода» с возможностью приобретать товары.

Портал услуг создадут в Белгороде для взаимодействия бизнеса и администрации. Такая закупка появилась 20 августа. На разработку, обновление и техническую поддержку ресурса готовы выделить 2 млн 228 тысяч рублей.

Сделать платформу должны за 30 дней с момента подписания контракта. Она входит в муниципальную программу «Повышение инвестиционной привлекательности города и формирование благоприятного инвестиционного климата».

Портал, согласно документам закупки, позволит создавать предпринимателям личные кабинеты и инструменты для поддержки, обеспечить прозрачность и доступность информации. Также в условиях указано, что брендовая идентичность сайта должна быть усиленной, что повысит узнаваемость ресурса среди бизнесменов.

Платформа будет автоматизировать:

  • Размещение актуальной информации о земельных участках, зданиях, сооружениях и других инфраструктурных объектах на территории городского округа в общедоступном месте;
  • Размещение информации об объектах государственного и муниципального имущества, выставленных на торги на специализированных электронных площадках;
  • Предоставление информации о действующих мерах поддержки инвесторов и предпринимателей;
  • Подбор объектов и проектов для инвестиций по их характеристикам с возможностью перехода к их подробному описанию;
  • Направление информации для размещения инвестиционного проекта;
  • Размещение информации о социальных контрактах;
  • Аккумулирование всех заинтересованных пользователей в сфере развития предпринимательства на единой площадке и построение кооперационных связей;
  • Размещение информации о продукции и услугах городских предпринимателей с возможностью связаться или приобрести их (создание раздела «Онлайн витрина для городских предпринимателей „Сделано в Белгороде“);
  • Размещение информации о продуктах и услугах предпринимателей, относящихся к ОКВЭД „Креативные индустрии“ (создание раздела „Виртуальный технопарк креативных индустрий города Белгорода“) с возможностью связаться или приобрести их услуги и товары;
  • Размещение информации о продукции и услугах, предоставляемых самозанятыми (создание раздела „Я — самозанятый“) с возможностью связаться с ними и городскими предпринимателями.

Напомним, что недавно мэр Белгорода Валентин Демидов рассказал, что в администрации прогнозируют рост плотности бизнеса.

Сайт для бизнеса в БелгородеСайт для бизнеса в Белгороде
Сайт для бизнеса в Белгороде Сайт для бизнеса в Белгороде
Сайт для бизнеса в Белгороде Сайт для бизнеса в Белгороде
Сайт для бизнеса в Белгороде Сайт для бизнеса в Белгороде
Сайт для бизнеса в Белгороде Сайт для бизнеса в Белгороде
Сайт для бизнеса в Белгороде
Фото: документация закупки
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