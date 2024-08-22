Виртуальный технопарк и онлайн-витрина: в Белгороде разработают платформу для бизнеса

Мэрия Белгорода заказала портал услуг для бизнеса за 2,2 млн рублей

Ресурс для предпринимателей Белгорода заказала мэрия. Через платформу можно будет создавать личный кабинет, получать поддержку, размещаться на онлайн-витринах «Сделано в Белгороде» и «Виртуальный технопарк креативных индустрий города Белгорода» с возможностью приобретать товары.

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