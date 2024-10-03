bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 октября, 15:00

Published 3 октября, 15:00

Modified 3 октября, 15:06

Updated 3 октября, 15:06

Из-за неспокойной ситуации в курском приграничье растёт напряжение вокруг Курчатовской АЭС

В Росэнергоатоме прокомментировали состояние Курской АЭС на фоне тревожных сообщений

3 октября 2024, 15:00
Фото: Изображение Midjourney
Из-за неспокойной ситуации в курском приграничье растёт напряжение вокруг Курчатовской АЭС

Атомная станция в закрытом Курчатове продолжает работать в обычном режиме

Сюжет
Приграничье
Обсуждения обстановки вокруг и на самой атомной станции в курском Курчатове растут с начала вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации. Есть опасения, что боевые действия в приграничье могут повлияет на работу АЭС. В Росэнергоатоме сообщили, что сейчас на предприятии всё в порядке.

По состоянию на 17:30 четверга, 3 октября, Курская АЭС работает в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе Росэнергоатома.

Ранее в Сети появились сообщения о якобы произошедшем ЧП недалеко от станции. Официального подтверждения этой информации на момент публикации не было.

Дополнение: в 18:03 губернатор Курской области Алексей Смирнов уточнил, что в районе Курчатова сбили украинский БПЛА самолётного типа. После падения дрона произошли взрывы в хозпостройке. Она не имеет никакого отношения к Курской АЭС.

В работе сейчас только третий энергоблок. Его мощность устанавливается диспетчерским графиком. Первый и второй блоки эксплуатируются, но без генерации, а четвёртый сейчас в плановом ремонте.

Радиационный фон, уточнили в ведомстве, находится в пределах природных значений.

Въезд в Курчатовский район, где расположена Курская АЭС, ограничат
Узнать подробнее
Читайте также:
Призрак Третьей мировой войны и ситуация на АЭС: что происходит в Курской области?Раненые дети и беспокойство из-за АЭС: что происходит в Курской области?Дистант и крестный ход у АЭС: что происходит в Курской области
#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Происшествия#Курская область#Радиационный фон#Приграничье#Боевые действия#Курская аэс#Энергоблок#Росэнергоатом
Подпишитесь