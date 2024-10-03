В Росэнергоатоме прокомментировали состояние Курской АЭС на фоне тревожных сообщений

Атомная станция в закрытом Курчатове продолжает работать в обычном режиме

Сюжет Приграничье

Обсуждения обстановки вокруг и на самой атомной станции в курском Курчатове растут с начала вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации. Есть опасения, что боевые действия в приграничье могут повлияет на работу АЭС. В Росэнергоатоме сообщили, что сейчас на предприятии всё в порядке.