В Росэнергоатоме прокомментировали состояние Курской АЭС на фоне тревожных сообщений

Posted 3 октября, 15:00
Published 3 октября, 15:00
Modified 3 октября, 15:06
Updated 3 октября, 15:06
По состоянию на 17:30 четверга, 3 октября, Курская АЭС работает в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе Росэнергоатома.
Ранее в Сети появились сообщения о якобы произошедшем ЧП недалеко от станции. Официального подтверждения этой информации на момент публикации не было.
Дополнение: в 18:03 губернатор Курской области Алексей Смирнов уточнил, что в районе Курчатова сбили украинский БПЛА самолётного типа. После падения дрона произошли взрывы в хозпостройке. Она не имеет никакого отношения к Курской АЭС.
В работе сейчас только третий энергоблок. Его мощность устанавливается диспетчерским графиком. Первый и второй блоки эксплуатируются, но без генерации, а четвёртый сейчас в плановом ремонте.
Радиационный фон, уточнили в ведомстве, находится в пределах природных значений.