В Госдуме предложили обязать работодателей оплачивать проезд сотрудникам

Согласно законопроекту, оплата проезда будет производиться только в тех случаях, когда у работника нет возможности воспользоваться общественным транспортом. Например, если у него ночная смена, а в это время нет автобусов, или если в месте его работы плохо развита сеть общественного транспорта.