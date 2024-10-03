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Posted 3 октября, 11:23

Published 3 октября, 11:23

Modified 3 октября, 11:23

Updated 3 октября, 11:23

Проезд для работников частично могут обязать оплачивать работодателя

В Госдуме предложили обязать работодателей оплачивать проезд сотрудникам

3 октября 2024, 11:23
Фото: bel.ru
Проезд для работников частично могут обязать оплачивать работодателя
Сюжет
Госдума
Инициатива, направленная на улучшение условий труда, предложена группой депутатов Госдумы РФ. Работодателей хотят обязать компенсировать расходы сотрудников на проезд, если у них нет возможности добраться общественным транспортом, сообщает УтроNews со ссылкой на РИА «Новости».

Группа депутатов Государственной думы Российской Федерации планирует внести законопроект, который обяжет работодателей оплачивать проезд своим сотрудникам.

Согласно законопроекту, оплата проезда будет производиться только в тех случаях, когда у работника нет возможности воспользоваться общественным транспортом. Например, если у него ночная смена, а в это время нет автобусов, или если в месте его работы плохо развита сеть общественного транспорта.

Корректировки, если их примут, внесут непосредственно в Трудовой кодекс. Авторы документа отмечают, что инициатива появилась после общения с избирателями.

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