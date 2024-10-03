В Госдуме предложили обязать работодателей оплачивать проезд сотрудникам

Posted 3 октября, 11:23
Published 3 октября, 11:23
Modified 3 октября, 11:23
Updated 3 октября, 11:23
Группа депутатов Государственной думы Российской Федерации планирует внести законопроект, который обяжет работодателей оплачивать проезд своим сотрудникам.
Согласно законопроекту, оплата проезда будет производиться только в тех случаях, когда у работника нет возможности воспользоваться общественным транспортом. Например, если у него ночная смена, а в это время нет автобусов, или если в месте его работы плохо развита сеть общественного транспорта.
Корректировки, если их примут, внесут непосредственно в Трудовой кодекс. Авторы документа отмечают, что инициатива появилась после общения с избирателями.