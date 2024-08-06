Предложит вакансию и оставит без денег: как распознать мошенника-работодателя

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
Аферисты, представляющиеся работодателями, не менее опасны, чем другие мошенники. Потери россиян после общения с ними составляют примерно 300 миллионов рублей в год, по данным ТАСС.
Все уловки, которые используют мошенники, сводятся к двум вариантам: выманить у вас деньги, не предоставив ничего взамен, или заставить вас работать бесплатно.
Юрист Дарья Добецкая предупреждает, что чаще всего встречается мошенничество, связанное с предоплатой. Ложный работодатель предлагает неопытным кандидатам низкоквалифицированную работу (чаще всего удалённую) на выгодных условиях: создавать украшения, изготавливать свечи, набирать тексты.
Получив быстрый отклик, он просит перевести предоплату за отправку на электронный кошелёк, например, контракта. После этого либо исчезает, либо просит дополнительную оплату, объясняя это повышением тарифов курьерской службы.
Похожий вид обмана — предложение работы за границей на условиях, от которых нельзя отказаться. Например, няней в зажиточную зарубежную семью. Знание языка не требуется, наоборот, нужно будет обучать детей русскому языку. За 3 тысячи долларов в месяц плюс бесплатный перелёт, проживание и питание. Все формальности обещает взять на себя «посредник работодателя», вам нужно только оплатить его услуги и стоимость оформления визы. После этого — тишина.
Существуют и более простые сценарии. Они наиболее распространены, так как требуют от мошенников минимальных затрат. К примеру, соискателю приходит выгодное предложение о подработке от «представителя крупной компании». Просто нужно пройти видеоинтервью. А уже во время встречи вас под разными предлогами попросят показать банковскую карту с обеих сторон.
Для более опытных кандидатов обманщиками придуманы и сложные способы мошенничества. Так, агентство по трудоустройству обещает хорошую работу, предлагая выбрать наиболее подходящую из своего эксклюзивного списка. Каталог с номерами солидных компаний стоит, к примеру, 2 тысячи рублей. Кандидат его приобретает и начинает звонить. Однако всё напрасно: либо все места уже заняты, либо компания давно закрылась, либо никто не отвечает на звонки.
Самым дорогим обманом для кандидата будет так называемое платное трудоустройство. Ложный работодатель предлагает превосходную работу, но только после прохождения курса обучения. Потребуется оплатить стоимость учебников, которые не дешёвы. После этого мошенники исчезают.
Эксперты предупреждают, что порядочные работодатели обучают сотрудников за свой счёт, если они заинтересованы в них.
Чтобы не стать жертвой интернет-мошенников, сначала следует узнать о репутации сайта, который предлагает сотрудничество. Кроме того, обманщиков можно легко определить и по другим признакам. Обычно описание деятельности таких компаний скудно, на их сайте нет информации о вакансиях.
Только мошенник предложит за низкоквалифицированную работу зарплату выше рыночной. Требование предоплаты должно вызвать подозрения в первую очередь — это точно мошенничество. Также подозрительно, если кандидата соглашаются взять на работу по словесному соглашению, без интервью или заключения договора о гарантии трудоустройства.