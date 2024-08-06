Предложит вакансию и оставит без денег: как распознать мошенника-работодателя

Похожий вид обмана — предложение работы за границей на условиях, от которых нельзя отказаться. Например, няней в зажиточную зарубежную семью. Знание языка не требуется, наоборот, нужно будет обучать детей русскому языку. За 3 тысячи долларов в месяц плюс бесплатный перелёт, проживание и питание. Все формальности обещает взять на себя «посредник работодателя», вам нужно только оплатить его услуги и стоимость оформления визы. После этого — тишина.